Lopetegui no descarta a Koundé ante el Rennes: "Ha trabajado bien en casa"

El entrenador del Sevilla advirtió de los peligros del club francés y tanto él como Fernando Reges esperan que acaben con la mala racha goleadora.

Julen Lopetegui atraviesa un momento de ciertas dudas en el tras acumular cuatro partidos seguidos sin ganar y el técnico espera poder romper la mala racha en el importante duelo de este próximo miércoles ante el Stade en la UEFA .

"Nos toca una competición por la que hemos luchado mucho. Jugamos contra un equipo complejo, que quedó segundo y ha hecho una gran inversión y nos va a obligar a hacer una gran partido para poderles batir", comentó.

La vuelta de Koundé: "Es una buena noticia que vuelva, estamos contentos por él y por el equipo. Ha trabajado de forma rigurosa en casa y mañana valoraremos si debe jugar o no en el once inicial. Tomaremos la decisión en las próximas horas. Analizaremos diferentes aspectos para ver si procede. No ha tenido síntomas y veremos".

Sin público: "Teníamos esperanza de que hubiera algo de público, no puede ser y tenemos que afrontarlo. Sabemos que los sevillistas nos seguirán desde sus casas y vamos a tratar de hacer un gran partido para dedicárselo a ellos".

La falta de gol: "Todos los problemas son del equipo y tanto en la capacidad defensiva como ofensiva trabaja todo el equipo. Seguimos en la línea de trabajo para poder generar y marcar. Seguimos en la línea de trabajo para tener más efectividad. El equipo está por encima de todo".

Cuenta con Navas para mañana: "Jesús está jugando todos los partidos, es un chico importante para nosotros y queremos que llegue en las mejores condiciones posible y confío en que pueda estar. Si no está, buscaremos soluciones pero estamos esperanzados en que esté con nosotros. La acumulación de partidos no tien parangón con otras temporadas. Es una realidad que existe y nos adaptamos. Jesús es humano y todo es muy intenso pero nuestro trabajo es buscar soluciones y competir. Jesús recupera bien y lo cuidaremos".

Fernando: "Sabemos de la grandeza del Sevilla y trabajamos para volver a ganar"

Junto al técnico compareció uno de los jugadores más importantes del equipo sevillista como es el centrocampista Fernando Reges, que advirtió de los peligros del equipo francés y se mostró convencido de volver a la senda de la victoria.

Rennes: "Es un equipo con mucha calidad, va a ser un partido complicado contra un equipo muy fuerte que presion a mucho arriba y suben mucho sus laterales. Estamos preparados para el partido, queremos ganar y hacer lo nuestro".

Sequía: "Es verdad que estamos pasando por un momento que no ganamos pero empezamos la temporada bien con dos victorias. La temporada pasada fue buena pero también pasamos momento difíciles. Queremos volver a ganar en este partido y vamos con mucha ilusión"

Koundé: "Muy contento por Jules, está recuperado y eso es muy importante. Estoy feliz porque esté con nosotros, da igual que pueda jugar o no. Estamos feliz de que esté con nosotros, es muy importante como jugador y como persona".

Críticas: "La verdad que nosotros sabemos que este club está acostumbrado a ganar y es normal que si no ganas la afición pidan que ganemos. Sabemos la grandeza de este club y vamos a trabajar para volver a ganar, eso es lo más importante".