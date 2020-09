Lopetegui insiste en Tecatito Corona pero al Sevilla no le salen las cuentas

El técnico no ha ocultado nunca que le enamora el jugador del Porto pero su precio es demasiado alto y el Sevilla ya ha invertido 50 millones.

El ya tiene configurado buena parte de la columna vertebral de la temporada que viene. El club de Nervión ya ha fichado a Ivan Rakitic y Marcos Acuña como sustitutos de Banega y Reguilón, sus dos bajas más importantes, incorporó talento joven a su centro del campo con Óscar Rodríguez y aseguró la continuidad de Suso y Bono tras sus exitosas cesiones. ¿Cuáles serán los siguientes pasos?

La prioridad según ha explicado Marca es utilizar lo que se pueda recaudar por Carlos y la salida de algún descarte en fichar un central que compita con los titularísimos Diego Carlos o Koundé. Lopetegui sólo cuenta con Sergi Gómez como recambio y con Gudelj como solución de emergencia. Gnagnon, que se contemplaba como opción para quedarse, vuelve a estar en la rampa de salida tras volver a llegar a la pretemporada con exceso de peso, de hecho, ni ha viajado al stage en San Pedro del Pinatar. Sólo Pozo, Bryan Gil y Carlos tienen ahora mismo opciones de quedarse tras sus cesiones como ya explicó Goal.

Más allá de esta demarcación, el gran deseo de Julen Lopetegui sigue siendo Jesús "Tecatito" Corona. Según Radio Sevilla, el vasco ha vuelto a pedir a Monchi su contratación ya que cree que es el extremo desequilibrante que el equipo echó en falta el año pasado ante el fiasco que supuso el fichaje de Rony Lopes. Además, también podría cumplir sustituyendo de urgencia a Jesús Navas como lateral cuando el capitán necesite un respiro a sus 34 años.

Sin embargo, el Porto solicita entre 25 y 30 millones para dejarle salir y esa cantidad se escapa a lo que puede pagar el Sevilla. El entorno de Corona también ha lanzado guiños al Sevilla y al preparador vasco. El jugador acaba contrato en 2022 y si no renueva el año pasado podría tener un precio más asequible, ya que podría forzar al Porto a traspasarle a la baja para no perderlo a coste cero. El equipo luso contaba con traspasarlo este verano pero el Inter, que se postulaba como comprador, no ha acabado apostando por su contratación.

El club de Nervión ha invertido más de 50 millones de euros en el mercado y todo sin realizar ninguna gran venta este verano como suele ser habitual. La crisis del coronavirus ha rebajado la inversión y el Sevilla no quiere malvender a ninguna de sus estrellas. Las cuentas de momento le cuadran gracias a los más de 25 millones de euros que recibió como premio a ganar la UEFA y a los ingresos que le asegura disputar la fase de grupos de la UEFA la próxima temporada. Sin embargo, una vez configurado el armazón de la plantilla, el Sevilla necesita centrarse en las salidas antes de volver a acudir al mercado.

De momento, sólo ha hecho algo de caja, algo menos de 10 millones de euros, con las salidas de Sergio Rico al y Kjaer al Milan y tiene muchos jugadores que han vuelto de cesión que debe colocar para liberar masa salarial. En el escaparate como venta sólo está ahora mismo Carlos Fernández, su salida a la podría dejar en torno a 15 millones y con estos ingresos será complicado satisfacer el anhelo de Lopetegui a no ser que medie una venta millonaria inesperada o que el Porto baje bastante sus pretensiones.