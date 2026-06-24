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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Lopetegui explica los motivos de la eliminación: «Siento lo ocurrido, pero estoy orgulloso de los jugadores de Catar»

Bosnia and Herzegovina vs Catar
Bosnia and Herzegovina
Catar
World Cup
J. Lopetegui
Bosnia y Herzegovina
Catar
EE. UU.
España

El entrenador de la selección de Qatar habla tras la derrota ante Bosnia

El seleccionador español de Catar, Julen Lopetegui, explicó las razones de la derrota ante Bosnia y Herzegovina y de la eliminación de la fase de grupos del Mundial 2026.

La selección de Catar perdió 1-3 ante Bosnia y Herzegovina el miércoles en la tercera jornada del Grupo B.

Es la segunda derrota consecutiva de los árabes, que suman solo un punto y quedan eliminados sin victorias.

Tras el encuentro, Lopetegui declaró a beIN Sports: «Debo analizar el partido, pero creo que hicimos un buen trabajo en momentos puntuales. El inicio no fue bueno; Bosnia tiene a los mejores extremos de las ligas europeas».

“Debimos mejorar la posesión, pero tuvimos el empuje para marcar y, en la segunda parte, creamos tres ocasiones que no concretamos”.

«El tercer gol de Bosnia llegó en su única jugada de ataque en la segunda parte; nosotros dominamos, pero debimos acelerar el ritmo de nuestros ataques».

Lopetegui concluyó: «En un Mundial hay que cometer menos errores para llegar lejos; aun así, estoy orgulloso de la actitud y el rendimiento de los jugadores».

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