Lopetegui anuncia la alineación oficial de Catar para enfrentar a Bosnia y Herzegovina

Julen Lopetegui, seleccionador de Catar, ha anunciado la alineación para el partido de esta noche contra Bosnia y Herzegovina, correspondiente a la tercera jornada del Mundial 2026.

Ambos equipos tienen un punto y están a tres de Canadá y Suiza, por lo que solo sirve ganar para mantener vivas las opciones de avanzar.

La alineación de Catar es la siguiente:

Mahmoud Abondi, Pedro Miguel, Issa Laï, Jassim Jaber, Boualam Khokhi, Sultan Al-Braki, Karim Boudiaf, Ahmed Fathi, Edmílson Júnior, Hassan Al-Haydos y Akram Afif.

Por su parte, el entrenador de Bosnia, Sergi Barbarés, alineó a:

Nikola Vasilj, Kolasinac, Nikola Katić, Stevan Radelić, Arjan Malik, Ivan Bašić, Ivan Sunjić, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Karim Alajbegović y Esmir Bajraktařević.