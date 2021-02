"Lo,lo,lo,lo,lo,lo..": El origen de un himno futbolero con el 'Seven Nation Army' de 'The White Stripes'

"La Cultureta de Goal", por Paulinho Futre

De vez en cuando me gusta ver la reacción de mis conocidos cuando les pongo la canción “Seven Nation Army” de The White Stripes. Invito a los lectores a que hagan el mismo experimento. Estamos empezando 2021 y todavía hay quien se sorprende con que el ya mítico cántico de los estadios esté basado en su riff* de guitarra. Incluso me han llegado a preguntar “¡Anda! ¿Han hecho una versión rockera del lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo?”.

Yo mismo fui uno de los sorprendidos. Al igual que medio planeta, mi primer contacto con la canción fue en el Mundial 2006 de Alemania con el cántico de los tiffosi, que ya se habían apropiado de ella poniéndole letra: “Siamo campioni del mondo”. Tal y como confesó alguno de los jugadores italianos, ni siquiera ellos sabían que aquello tenía su origen en un dúo de rock alternativo de Detroit. ¿Cómo es posible que una canción de garage rock se convirtiera en el himno no oficial de Italia aquel verano?

La canción fue compuesta en 2002 por el cantante Jack White y publicada en marzo de 2003 en el cuarto álbum de la banda titulado Elephant. Ese octubre se jugó en San Siro un partido de Champions League entre el AC Milan y Club Brujas. Por lo visto a los aficionados belgas se les pegó la canción al escucharla en un bar justo antes del encuentro y entraron al estadio coreándola. Les gustó tanto que se convirtió en su cántico recurrente de vuelta en Bélgica.

En 2006 fue la Roma quien se enfrentó al Brujas. A los aficionados romanos se les pegó la melodía de la hinchada rival, la recrearon en su país durante el resto de la temporada, de ahí a la selección y el resto es historia. Se habla mucho los fenómenos virales de internet, pero este puede que sea uno de los mayores de siempre…¡y 100% analógico!

A diferencia de otros himnos futbolísticos prestados, como el “You'll never walk alone” del Liverpool, en este caso tiene el mérito especial de que se trata solamente de una melodía. Una serie de notas, tan aparentemente sencillas como magistrales, que ya han pasado a formar parte de la historia del fútbol. ¡Qué ganas de que vuelva el público a los estadios y escuchar ese lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo!

* Palabra de la semana: Riff. Explicado para todos los públicos, un riff es un “fragmento” de música que se repite en una canción. Por ejemplo la guitarra de “Highway to Hell” de AC/DC o el “Satisfaction” de The Rolling Stones.

PS: Si queréis profundizar más en The White Stripes, podéis empezar por “Fell in love with a girl”, “Icky Thump”, “Blue Orchid” y “Hardest button to button”.

Paulinho Futre