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Los dos amistosos ante Corea del Sur y Uzbekistán mostraron los rasgos de la evolución que persigue la selección de Arabia Saudí antes de sus próximos compromisos, pero también dejaron al descubierto detalles técnicos que deben corregirse. Aunque el combinado saudí salió reforzado en compenetración y amplió su abanico de opciones, el exinternacional Sami Al-Jaber se detuvo en un problema que se repitió en ambos encuentros y advirtió del riesgo de que persista en los próximos partidos.

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En su análisis en el programa Nadina, de MBC, Al-Jaber afirmó: "En mi opinión, los dos amistosos fueron muy buenos, al margen de los resultados. La situación general de la selección es una continuación de lo que se vio en la Copa del Golfo, aunque los rivales y los competidores han cambiado. El partido ante Corea fue magnífico, con menos errores, y quizá nuestro único reproche estuvo en la recepción y la entrega del balón y en algunos pequeños errores individuales".

Y añadió: "Hoy se repitieron los errores individuales, tanto en la zona defensiva como incluso por parte del portero, a pesar de que entre ambos partidos no pasó mucho tiempo. Aun así, considero que la selección saudí no estuvo mal en absoluto; al contrario, estuvo entre bien y muy bien en algunas fases del partido, y fue mejor en otras".

Continuó: "Si hablamos de tiros, fueron nueve contra ocho, y en ocasiones peligrosas, tres contra dos. La selección uzbeka también está muy bien organizada y supo jugar en función de las capacidades de la selección saudí, pero los errores individuales que se repitieron del partido ante Corea al de Uzbekistán deben corregirse, porque en un amistoso son aceptables, pero que se repitan en más de un partido es un signo de interrogación".

Al-Jaber explicó la diferencia de planteamiento entre ambos encuentros: "El sistema con el que jugó Donis ante Corea del Sur fue totalmente distinto al de este partido, que se parece más o menos al duelo ante Emiratos Árabes Unidos, ya que apostó por la presión alta. Hoy la selección no pudo aplicar la presión alta porque Uzbekistán fue muy sólida a la hora de sacar el balón jugado, y eso no sorprende, porque el fútbol uzbeko está muy desarrollado".

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Señaló además que Uzbekistán no contó con todas sus figuras: "Hoy no jugaron con ellos futbolistas de alto nivel; faltaron uno o dos nombres importantes, ya sea en la defensa o en otra posición. Pero cuando hablamos del rendimiento, de Donis y de la selección saudí, hay muchos aspectos positivos que el equipo sacó de los dos partidos, y uno de los más importantes es la compenetración".

Sobre las rotaciones y la oportunidad de dar minutos al mayor número posible de jugadores, comentó: "Es difícil jugar dos partidos con la misma alineación, y hoy las rotaciones, incluso en la segunda parte, permitieron la entrada de varias estrellas. Creo que, si el partido hubiera seguido 11 contra 11, la selección saudí habría podido ofrecer más. Y fíjense en un detalle muy importante: el equipo tuvo dos ocasiones aproximadamente en los últimos diez minutos, y creo que la entrada de Mohamed Kanno fue muy positiva; rindió a un gran nivel y generó dos ocasiones".

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Prosiguió: "Sinceramente, los dos amistosos fueron magníficos, y eso es lo que queremos: tener un mayor número de jugadores y de nombres que el entrenador pueda alinear. En su trabajo técnico durante los dos amistosos, Donis siempre necesita margen de tiempo, eso es lo primero, y también necesita competiciones muy exigentes, algo que ofrece la liga saudí".

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Al-Jaber cerró su intervención destacando la evolución de la mentalidad del futbolista saudí: "Hoy he visto en los dos partidos que tenemos jugadores con grandes capacidades, y eso es muy positivo. Incluso la mentalidad del jugador saudí cambió después de la Copa del Golfo, porque el torneo dio una señal muy clara a varios jugadores: ¿por qué no puedo estar en la selección? Si hay 16 jugadores extranjeros sobre el terreno de juego, los demás son solo saudíes, y eso significa que son la élite. Hoy Donis y su cuerpo técnico y directivo, junto con la planificación realizada, han conseguido darnos buenos resultados en la Copa del Golfo, y también en este primer torneo y en el amistoso previo a la Copa Asiática. Y creo que el aplazamiento de la Copa Asiática favorece a Donis y a la selección saudí".

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