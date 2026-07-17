Logros históricos y sueños aplazados... ¿Qué ha ganado África con el Mundial de 2026?

Las selecciones africanas llegaron a la primera edición del Mundial con 48 equipos con grandes expectativas, pues el continente tuvo más representantes que nunca. Con logros históricos, sorpresas y dolorosas derrotas en los minutos finales, África cerró el Mundial 2026 con una imagen renovada: más fuerte y respetada, pero aún con retos para competir con los grandes hasta el final.

¿Saben aprovechar esta oportunidad histórica? ¿Qué lecciones deben extraer de cara a 2030, cuando Marruecos acogerá el torneo junto a España y Portugal?

Con su delegación más numerosa, el balance dejó momentos históricos y decepciones para las diez selecciones.

Tras la clasificación de nueve selecciones para las eliminatorias, el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, afirmó que habían dado a los 1.600 millones de habitantes del continente orgullo y satisfacción.

Marruecos llegó a cuartos, pero cinco equipos sufrieron eliminaciones dolorosas por goles en los minutos finales, como Senegal y Egipto, que desperdiciaron ventajas de dos tantos.

Además, Egipto y la República Democrática del Congo sumaron su primer triunfo mundialista, y Cabo Verde, Costa de Marfil y Sudáfrica avanzaron de fase por primera vez.

Con el regreso del Mundial a suelo africano en 2030, surgen preguntas sobre las lecciones que las selecciones del continente deben aprender tras esta experiencia.

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Selecciones desconocidas acaparan la atención

Cabo Verde sorprendió al llegar a dieciseisavos en su debut, tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudí.

En el cruce de octavos, los “Tiburones Azules” estuvieron a punto de eliminar al campeón Argentina tras remontar dos veces el marcador, hasta perder 3-2 en la prórroga.

Su portero, Fozinia, se hizo famoso: pasó de 50 000 a 29 millones de seguidores en Instagram y hasta dio nombre a una nueva especie de molusco.

El defensa Roberto «Pico» López declaró a la BBC: «Somos un país pequeño, pero con un gran corazón; hemos demostrado que creer en nuestras capacidades puede hacer posible lo imposible».

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Los Leones del Atlas reafirman su liderazgo

Marruecos se reafirmó como una de las mejores selecciones africanas tras ser el primer equipo del continente en llegar a cuartos en dos Mundiales consecutivos.

No obstante, los «Leones del Atlas» cayeron ante Francia y no repitieron las semifinales de Catar 2022.

Con Mohamed Wahbi al mando, Marruecos ha mejorado en ataque y el joven centrocampista Ayub Bouadi, de 18 años, brilló.

Wahbi declaró: «Tenemos una selección joven con muchas ganas de mejorar, formada por jugadores con talento que seguirán impulsando al equipo hacia un mayor progreso».

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La lacra de los goles en los últimos minutos

Antes del torneo, el exdefensa marfileño Emmanuel Eboué advirtió que las selecciones africanas pierden concentración al final y encajan goles decisivos.

El torneo lo confirmó: la República Democrática del Congo y Costa de Marfil encajaron goles en el 86’ en la fase de grupos, y Canadá eliminó a Sudáfrica en el 92’.

Senegal, que ganaba 2-0 a Bélgica en la fase de 32, terminó 2-2 y perdió en la prórroga por un penalti en el 125; Egipto, con la misma ventaja ante Argentina en octavos, encajó el 2-2 en el 83 y cayó eliminado por un tanto de Enzo Fernández en el 92.

En la fase de grupos Argelia y Costa de Marfil ya habían sufrido goles en el descuento, lo que avivó las dudas sobre la capacidad africana de mantener la ventaja hasta el final.

La doctora Nikita Roli, psicóloga deportiva de la Universidad de Coventry, cree que no es un patrón fijo, sino el fruto de la presión en los momentos clave.

«Cualquier equipo es más propenso a cometer errores al final del partido por agotamiento físico y mental», afirmó. «Este cansancio afecta la concentración, la toma de decisiones y la comunicación, mientras que la presión psicológica crece cuanto más se acerca el equipo a un hito histórico».

Una experiencia que marcará el futuro

África ha sido la gran beneficiaria de la ampliación del Mundial a 48 selecciones, al pasar de cinco a nueve plazas garantizadas, más la clasificación de la República Democrática del Congo vía repesca.

Todas las selecciones africanas, salvo Túnez, superaron la fase de grupos, lo que refuerza la idea de que este torneo es un paso clave para ganar experiencia.

Matar Mpoug, ojeador de la FIFA, añadió: «La mayoría de los jugadores africanos carecen de experiencia en partidos así, mientras que europeos y sudamericanos juegan más encuentros decisivos».

Y añadió: «La Liga de Naciones Africana será clave, pues ofrecerá partidos competitivos de forma continuada y, con la experiencia, las selecciones africanas sabrán asumir mejor la responsabilidad colectiva».

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Túnez: el torneo que todos quieren olvidar

La selección tunecina fue la mayor decepción del torneo tras el despido de su seleccionador, Sabri Lamouchi, después de perder 5-1 contra Suecia en la primera jornada.

A pesar de la llegada del francés Hervé Renard, perdió 4-0 ante Japón y 3-1 contra Países Bajos, y se marchó sin dejar huella.

Ghana superó la fase de grupos por primera vez desde 2010, pero cayó ante Colombia en dieciseisavos y fue muy criticada.

El equipo apenas remató cuatro veces a puerta en todo el torneo, fruto de la estrategia defensiva de Carlos Queiroz. Solo Irak intentó menos.

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Crisis fuera del terreno de juego

A pesar de los logros deportivos, el torneo vivió crisis que afectaron a selecciones y aficiones africanas. Los seguidores de Costa de Marfil y Senegal tuvieron problemas con los visados estadounidenses, mientras que a los ciudadanos de Argelia, Cabo Verde y Túnez se les exigió inicialmente una fianza de hasta 15 000 dólares para obtenerlo.

Además, la prohibición de entrada a Estados Unidos impuesta al árbitro somalí Omar Artan cinco días antes del inicio del torneo generó numerosas críticas, pese a que él aseguraba tener toda la documentación necesaria. Más tarde la UEFA lo designó para la Supercopa de Europa.

La FIFA fue criticada por anular la suspensión del estadounidense Folarin Balogun, mientras la Confederación Africana de Fútbol guardaba silencio.

Tras el éxito de la primera edición del Mundial con 48 selecciones, Gianni Infantino dejó abierta la posibilidad de ampliarlo a 64 equipos, lo que podría otorgar a África más plazas.

Pese a los logros históricos de 2026, aún les queda camino para igualar a las potencias, aunque África sale más fuerte y cerca que nunca de su sueño mundialista.