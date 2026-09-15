El Elche busca romper una racha negativa histórica frente al Real Madrid, cuando ambos equipos se enfrenten la noche del martes en la sexta jornada de LaLiga española.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas, el Elche no ha logrado ninguna victoria en los últimos 16 partidos que ambos han disputado en LaLiga, con un balance de 3 empates y 13 derrotas, desde su triunfo por 3-1 en marzo de 1978. Es la racha más larga del equipo sin ganar al conjunto merengue en la historia de la competición.

El Real Madrid no ha perdido en los últimos 8 partidos que ha disputado fuera de casa ante el Elche en LaLiga, con 6 victorias y 2 empates, siendo su racha más larga sin perder como visitante frente al Elche en la historia de la competición.

El Real Madrid ha logrado la victoria en sus últimos 5 partidos de LaLiga disputados en martes, y en caso de ganar conseguiría su racha de victorias más larga en este día en la historia de la competición, mientras que el Elche vive su peor racha de derrotas en martes en Primera División, tras haber perdido sus últimos 3 partidos.

El Real Madrid ha encajado 4 derrotas en los últimos 9 partidos que ha disputado fuera de casa en LaLiga, frente a 4 victorias y un empate, y desde el año 2019 el equipo no ha sufrido cinco o más derrotas fuera de su estadio en un mismo año natural en la competición salvo en una ocasión, cuando perdió 7 partidos en el año 2023 bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

El Elche no ha logrado ninguna victoria en sus cinco partidos de la temporada 2026-2027 de LaLiga, con un balance de 2 empates y 3 derrotas, siendo esta la tercera vez que comienza una campaña en Primera División sin ganar en sus cinco primeros partidos durante el siglo XXI, después de las temporadas 2013-2014, cuando empató 3 veces y perdió 2, y 2022-2023, cuando empató una vez y perdió 4.

Los disparos del Real Madrid han golpeado el palo o el travesaño 8 veces en LaLiga durante la temporada 2026-2027, el doble de las veces que los balones de cualquier otro equipo han golpeado el palo o el travesaño en la competición esta temporada, ya que el Barcelona ocupa el segundo lugar con 4 veces.

Además, el Real Madrid se ha convertido en el primer equipo cuyos disparos golpean el palo o el travesaño 8 veces durante sus 5 primeros partidos en una temporada de LaLiga, al menos desde la temporada 2003-2004.

La posesión media del Elche fue del 33,3% durante su último partido en LaLiga ante el Athletic Club, su porcentaje de posesión más bajo en un partido de la competición desde febrero de 2023 frente al Real Madrid, cuando fue del 27,6%.

Kylian Mbappé, que recientemente logró su victoria número 50 en LaLiga con el Real Madrid, ha marcado 6 goles en 5 participaciones en la competición esta temporada, su mejor registro tras sus cinco primeros partidos con el equipo en Primera División.

Arda Güler ha creado más ocasiones que cualquier otro jugador en las cinco grandes ligas europeas esta temporada, con 24 ocasiones, después de haber generado 5 o más ocasiones en 4 de los 5 partidos que ha disputado con el equipo en LaLiga española esta temporada.

Este será el primer enfrentamiento de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ante el Elche en LaLiga, ya que el técnico ya ha logrado ganar a los 24 rivales a los que se ha enfrentado anteriormente en la competición con el conjunto blanco.



Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"