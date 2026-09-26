La selección de Irak resolvió el esperado duelo cumbre que la enfrentó a su homóloga de Kuwait con un resultado de (3-2), en el épico encuentro que albergó el estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal este sábado, correspondiente a la segunda jornada de la competición de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", certificando oficialmente la eliminación de Kuwait de la primera fase del torneo.

La segunda mitad fue testigo de una locura futbolística, ya que Irak abrió el marcador en el minuto 52 a través de Zaidan Iqbal, tras rematar un pase de Ali Jasim dentro del área con un potente disparo que se alojó en la red.

La selección de Kuwait logró alcanzar el empate por medio de Youssef Nasser desde el punto de penalti en el minuto 74, que ejecutó con un disparo al centro de la portería, antes de que Saif Rashid inclinara la balanza a favor de Irak con un segundo tanto de un magnífico toque de tacón en el minuto 83.

Y pese a que Youssef Nasser consiguió igualar de nuevo la balanza para Kuwait en el minuto 90 al rematar un preciso centro, Karrar Nabil arrebató el gol de la victoria iraquí sobre la bocina en el noveno minuto del tiempo añadido con un disparo imparable, como un misil, desde los límites del área.

La selección de Kuwait había comenzado el torneo con una derrota ante Arabia Saudí por un gol a cero, mientras que Irak empató en la primera jornada frente a Omán. Las miradas se dirigen ahora al cierre de los partidos de la fase de grupos el próximo 29 de septiembre, cuando la selección de Irak disputará un esperado enfrentamiento ante el anfitrión del torneo, la selección de Arabia Saudí, mientras que la selección de Kuwait se medirá a su homóloga de Omán.

Cabe señalar que la selección de Kuwait encabeza la lista de las más laureadas con el título de la Copa del Golfo Arábigo, con un total de 10 títulos, el último de ellos en el año 2010, mientras que la selección de Irak ocupa el segundo lugar con 4 títulos, el último en la pasada edición de 2023.