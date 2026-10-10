El uruguayo apenas llevaba diez minutos sobre el campo tras entrar como suplente cuando primero le robó el balón a Luke Shaw con una entrada voladora extremadamente al límite y, poco después, lo derribó al suelo con un cabezazo en la cara.

Antes, Shaw había propinado un fuerte empujón por la espalda a Bentancur. La consecuencia fue una tangana con manos y empujones y un buen número de tarjetas.

El árbitro de campo, Stuart Atwell, mostró la roja a Bentancur, una decisión que el VAR Jarred Gillett confirmó según su interpretación de las imágenes: "Golpea a Shaw con la cabeza con bastante fuerza; eso es una agresión. Se levanta, va hacia Shaw y luego hay un movimiento de cabeza".

Shaw solo vio la amarilla por haber empujado con rabia al suelo a Bentancur tras la entrada previa.

¿Qué opinan los expertos Gary Neville y Chris Waddle?

La decisión no convenció a todo el mundo. El comentarista televisivo Chris Waddle, ex del Tottenham, pidió la roja para Shaw. "Luke Shaw ahí ha sobrepasado el límite y de alguna manera se lleva la mano a la cabeza como si hubiera recibido un cabezazo", dijo el internacional inglés en 62 ocasiones. "Si Rodrigo Bentancur ve la tarjeta roja por eso, Luke Shaw también debería verla".

Gary Neville puso el foco en el comportamiento de Bentancur. Toda la acción fue una "locura", explicó la leyenda del United en la retransmisión en directo del partido. En referencia al castigado entrenador de los Spurs, Roberto De Zerbi, Neville añadió: "Justo lo que le faltaba era indisciplina. Esa entrada de tijera ya es amarilla, luego se levanta y va hacia él, y eso al final siempre es roja, más aún después de una entrada así. ¡Es simplemente una estupidez!".

En ese momento (78'), los Spurs de Bentancur perdían 0-1 por un gol de Bryan Mbeumo, aunque habían sido el equipo más peligroso en Mánchester. Sorprendentemente, el United perdió por completo el hilo en superioridad numérica y los visitantes de Londres apretaron en busca del empate, que Dominic Solanke logró ya en el tiempo añadido.

"En la primera parte los dominamos por completo. No estuvimos lo suficientemente contundentes de cara a portería y al descanso ya deberíamos haber ido por delante con varios goles", dijo Solanke. "Pero el carácter que mostramos tras la expulsión fue fantástico. Peleamos hasta el último minuto".

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¿Cómo está la situación en la parte baja de la tabla y quién más jugó?

Gracias al tercer punto de la temporada y al tercer gol de la temporada, los Spurs subieron del puesto 20 al 18, pero siguen sin ganar como uno de los tres equipos que todavía no conocen la victoria. En el caso del United, participante en la Champions League, se mantiene en una victoria en seis partidos y en la duodécima posición.

En los otros partidos del sábado, el campeón Arsenal, con Kai Havertz, remontó para vencer 2-1 al Leeds United de Daniel Farke. Xabi Alonso y el Chelsea aplastaron 5-1 al AFC Bournemouth de Marco Rose. Gracias a un 0-2 en el campo del AFC Sunderland, el Brighton & Hove Albion de Fabian Hürzeler, con Pascal Groß, sigue en la parte alta. El internacional Kevin Schade sumó un punto con el Brentford en el 2-2 en casa del Aston Villa, pero tuvo que ser sustituido lesionado al inicio de la segunda parte.