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El domingo 22 de noviembre debía disputarse en el polideportivo "Mariano Di Dia" de Strasatti, una populosa pedanía al sur de Marsala, en Sicilia, la cuarta jornada del grupo único de la Terza Categoria de la provincia de Trapani entre el equipo local, el Galactic Paolini Marsala, y el visitante, el ASD Athletic Partanna. Por desgracia, lo que debía ser una mañana de deporte se convirtió en un episodio de violencia cuando un jugador empuñó una navaja plegable y agredió a miembros del cuerpo técnico y a jugadores rivales.

Según la reconstrucción de los hechos que se conoció en las horas posteriores y que confirmaron las comprobaciones sobre el terreno, el ambiente junto al banquillo visitante ya estaba tenso desde los primeros compases. En el centro de la polémica estaba el número diez del Galactic Paolini, que había protagonizado repetidas discusiones e insultado al cuerpo técnico del Partanna. El punto de ruptura llegó tras una disputa normal por el balón: después de perderlo, el delantero de Marsala reaccionó con una violencia inusitada y propinó una serie de patadas a un rival que ya estaba en el suelo, con el juego detenido.

El árbitro mostró la tarjeta roja, sanción que también recibió el entrenador del jugador. A partir de ahí ocurrió lo impensable. El número diez se retiró a los vestuarios, pero volvió a salir: con una navaja automática en la mano, irrumpió de nuevo en el terreno de juego y lo convirtió en un escenario de miedo.

Armado, el futbolista empezó a amenazar al entrenador, a los jugadores y a toda la directiva del Athletic Partanna. Según la denuncia presentada por el club de la zona del Belice, el agresor llegó al contacto físico: agarró por el cuello a un directivo visitante mientras sujetaba la navaja con la otra mano.

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Ante una escena tan surrealista como peligrosa, el árbitro pitó de inmediato la suspensión definitiva del encuentro, mientras el pánico se apoderaba de las gradas y de la zona junto al campo.

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