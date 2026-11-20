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¡Golpe para el Bayern de Múnich! El mejor futbolista del mundo, Harry Kane, y la estrella Michael Olise se lesionaron ante el 1. FC Colonia y no pudieron continuar.

Tras poco más de un cuarto de hora, el capitán de la selección inglesa quedó tendido en el suelo después de una disputa con Joël Schmied. El jugador del Colonia lo había golpeado por detrás en el tobillo dentro de su propia área, aunque también tocó el balón.

Kane intentó seguir jugando durante unos minutos pese a cojear, pero finalmente tuvo que abandonar el campo. Tom Bischof entró en su lugar.

En el transcurso de la primera parte también se lesionó Olise tras un choque al disputar el balón con el defensa del Colonia Tom Krauß. El internacional francés pudo terminar la primera mitad, pero se quedó en el vestuario tras el descanso. En su lugar entró el joven Tim Binder.

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¡Kane y Olise, lesionados! ¿Cuál es el diagnóstico exacto?

Kane y Olise se suman así a Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz y Alphonso Davies como jugadores de ataque con los que el Bayern de Múnich no puede contar por lesión. En un primer momento no se conocía el diagnóstico exacto, pero Olise abandonó el estadio con muletas cuando el partido aún estaba en juego.

Jamal Musiala vuelve a estar en la convocatoria tras superar su lesión, aunque, como confirmó el entrenador Vincent Kompany antes del inicio, el jugador de 23 años solo está en condiciones de disputar unos 20 minutos.