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Locura de nueve goles en el «Schalke-Tach»: el U23 de los Königsblauen celebra una remontada increíble en la Regionalliga

Regionalliga
FC Bocholt vs Schalke 04 II
FC Bocholt
Schalke 04 II

Mientras 100.000 aficionados se conjuraban en Gelsenkirchen junto a los profesionales para el regreso a la Bundesliga, el segundo equipo del Schalke firmó en Bocholt un partido sensacional en la Regionalliga West.

No se había cumplido ni un cuarto de hora en el Hünting cuando el anfitrión, un FCB desatado, ya mandaba con un increíble 4:0 ante el Schalke II. La combinación entre el centro de Stipe Batarilo y el cabezazo de Malek Fakhro supuso el 2:0 cuando apenas se habían cumplido ocho minutos. Lennart Garlipp amplió la ventaja tras una asistencia de Fakhro, que de ese modo ya sumaba tres aportaciones de gol en poco más de diez minutos. Kilian Zaruba firmó de cabeza el 4:0 (15').

Hubo que esperar hasta poco antes del descanso para que el Schalke apareciera en el marcador. Jean-Paul Ndiaye anotó el que era, de momento, el gol del honor (41'). Sin embargo, cuando el jugador de 19 años volvió a golpear poco después del cambio de lado, los locales empezaron a descomponerse cada vez más.

«Tienes algo que perder. Los del Schalke tienen algo que ganar», resumió el entrenador del Bocholt, Guerino Capretti, sobre la cambiante dinámica del partido en FuPa.

El FCB falla un penalti con 4:5 - Los profesionales del Schalke pierden con claridad

El Schalke logró entonces recortar distancias con un penalti transformado por Yassin Ben Balla (80'), después de que Fakhro hubiera estrellado antes un balón en el poste que pudo haber significado el 5:2 para los locales. Anas Bouda logró poco después el empate para los visitantes (83') y Malik Tubic hizo el 4:5 en el tiempo añadido (90'+2) ante un FCB que en la última línea se había ido mostrando cada vez más desorientado.

Y, aun así, los locales no habrían tenido por qué irse del campo como derrotados: en el cuarto minuto del tiempo añadido se señaló penalti para el Bocholt, pero Stipe Batarilo solo pudo estrellar el balón en el poste.

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«Con cada gol, naturalmente, tienes más energía y al mismo tiempo la esperanza de que de verdad aún puedes remontarlo», resumió el técnico del Schalke, Jakob Fimpel, sobre el loco partido, y atribuyó a su equipo una «moral enorme».

Sin embargo, a los profesionales les fue negado un resultado tan positivo. Los ascendidos a la Bundesliga perdieron en un estadio lleno el amistoso ante el Atalanta Bérgamo en el marco de la apertura oficial de la temporada bajo el título «Schalke-Tach» por 0:3.

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