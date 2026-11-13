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La leyenda del Manchester United Paul Scholes ha respaldado a Mauricio Pochettino como próximo entrenador del club, aunque ha admitido que sigue temiendo que el argentino ya haya dejado atrás su mejor momento. La búsqueda de un nuevo técnico en Old Trafford se ha intensificado tras la destitución de Michael Carrick, bajo cuyo mando el club firmó su peor arranque en las competiciones nacionales en cuatro décadas.

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Carrick, destituido tras un pésimo inicio

La etapa de Carrick como entrenador del Manchester United llegó a un abrupto final el jueves. Aunque dirigió los entrenamientos del martes y el miércoles tras el caótico empate 4-4 ante el Aston Villa del domingo anterior, el club acabó por prescindir de su excentrocampista.

Carrick solo logró tres victorias en 15 partidos esta temporada, en el peor inicio del United en competiciones nacionales desde 1986.

Según informaciones, la directiva de Old Trafford ha puesto ahora el foco en Pochettino, seleccionador de Estados Unidos. El argentino cuenta con un currículo impresionante: llevó al Tottenham a la final de la Champions League de 2019 y después conquistó títulos nacionales con el Paris Saint-Germain.

Scholes teme que los mejores años de Pochettino hayan pasado

En el pódcast The Good, The Bad, and The Football, Scholes respaldó al exentrenador del Chelsea para triunfar en Manchester, aunque expresó sus reservas sobre el momento de su posible llegada.

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«Creo que tiene la presencia necesaria para dirigir a un gran club de fútbol como el Manchester United», afirmó Scholes. «Mi única pequeña preocupación es que han llegado un poco tarde».

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El exinternacional inglés profundizó en sus dudas sobre la trayectoria de Pochettino.

«Mauricio Pochettino es un gran entrenador. Solo tengo esa pequeña preocupación de que no vayamos a contar con él en sus mejores años», añadió. «Tiene cierta fama de quedarse a las puertas, de no haber ganado tantos títulos. Es posible que eso frenara un poco al Manchester United en el pasado. Ahora está en una situación completamente distinta».

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La dura realidad de Carrick

Carrick se ganó un contrato de dos años tras llevar al United al tercer puesto la temporada pasada, después de asumir el cargo cuando Ruben Amorim se marchó en enero. Sin embargo, Scholes sugirió que su excompañero nunca fue la persona adecuada para ocupar el banquillo de Old Trafford a largo plazo.

«Hay que sentirlo por Michael. Michael no es tonto. Sabe que ganar uno de los diez primeros partidos de liga simplemente no es suficiente», señaló Scholes. «El papel de interino parecía irle bien. Michael nunca había acumulado la experiencia como entrenador necesaria para dirigir a un club como el Manchester United».

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Una visita exigente a Anfield

Pochettino podría estar al frente del United en su primer partido tras el parón de selecciones, en el que visitará a su gran rival, el Liverpool, el próximo domingo.

Si el técnico de 54 años asume el mando, el excentrocampista Nicky Butt ha advertido de que será necesaria una profunda remodelación de la plantilla en el mercado de invierno.

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«Tiene que determinar rápidamente en quiénes puede confiar y en quiénes no, y desprenderse de estos últimos en enero. No puede seguir con ese equipo hasta la próxima temporada», afirmó Butt. «El Manchester United está tan abajo que ahora mismo ni siquiera tiene que pensar en ganar nada».