Aunque no quiso revelar quiénes son, en su opinión, los mayores talentos actuales del Bayern de Múnich, Dante sí se deshizo en elogios en un pequeño encuentro con los medios celebrado el jueves, en el que también participó SPOX , al hablar de dos jugadores: el defensa central Filip Pavic (16) y el extremo izquierdo Maycon Cardozo (17).

El defensa central Pavic debutó con el primer equipo del Bayern de Múnich en enero, poco después de cumplir 16 años, y se convirtió así en el segundo jugador más joven de la historia del club, solo por detrás de Paul Wanner. En verano, el germano-croata nacido en Freising disputó con Croacia el Europeo sub-17. En el futuro, deberá sumar minutos en el filial de Dante y ganarse el salto al primer equipo.

«Lo tiene todo para convertirse en un muy buen defensa», afirmó Dante, que en su día también triunfó como central en el Bayern de Múnich. Pavic es «un chico que siempre quiere escuchar y seguir aprendiendo», aunque al mismo tiempo sigue siendo «un poco tímido». La recomendación de Dante es clara: «Tiene que comunicarse un poco más». También en el aspecto físico, Pavic todavía tiene margen de desarrollo, algo poco sorprendente.

¿Maycon Cardozo? «Un buen ejemplo para nuestro equipo»

Al igual que Pavic, el extremo izquierdo Maycon Cardozo también debutó la pasada temporada con el primer equipo muniqués. De cara a la próxima temporada, también está previsto que juegue en el filial. «Es un enorme placer trabajar con él», dijo Dante. «Siempre está enfocado, siempre concentrado. Siempre acelera. Una vez tuve que frenarlo: “Hey, Maycon, no sprint, sprint, sprint cada vez”. Dos días antes de un partido tenemos que controlar un poco la carga. Siempre lo da todo. Por eso es un buen ejemplo para nuestro equipo».

Cardozo nació en Brasil, pero se mudó con su familia a Tailandia cuando tenía diez años. A partir de 2024, Cardozo entrenó con la llamada World Squad del Bayern de Múnich y a comienzos de 2025 se incorporó de forma definitiva a Múnich. Dante cree que por eso ya habla «muy bien alemán». Por cierto, él mismo no ha olvidado el idioma durante sus once años de ausencia de Alemania. Dante abrirá el viernes la temporada de la Regionalliga con su nuevo equipo en casa ante el SC Eltersdorf.