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Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, ha lanzado un duro ataque contra Christophe Dugarry, exestrella de la selección francesa y analista deportivo, en respuesta a sus críticas a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y a su postura sobre el reparto del dinero de la FIFA entre las federaciones nacionales.

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La respuesta de Eto'o llegó a través de sus redes sociales, después de que las declaraciones de Dugarry sobre la financiación destinada a las federaciones africanas desataran una gran polémica. El presidente de la federación camerunesa lo acusó de confundir la información y de no tener suficientes conocimientos sobre la política de gestión del fútbol.

«El hecho de haber sido un buen jugador no le otorga automáticamente legitimidad para hablar de fútbol mejor que los demás, y mucho menos para dominar la política del fútbol», escribió Eto'o en su mensaje dirigido a Dugarry.

Y añadió, en un tono sarcástico y cortante: «Como la estupidez a veces se caracteriza por su persistencia, lamento informarle de que las 211 federaciones miembros de la FIFA recibirán la misma cantidad, incluidas las federaciones europeas».

Eto'o exige a Dugarry una disculpa pública

El presidente de la federación camerunesa no se limitó a corregir lo que consideraba información errónea en las declaraciones de Dugarry, sino que le exigió una disculpa pública, al entender que es lo que corresponde después de lo que calificó como la difusión de información inexacta sobre la Confederación Africana.

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«Si todavía le queda un mínimo de dignidad, como a quienes difunden deliberadamente información falsa sobre la CAF, sea honesto y pida disculpas. Al fin y al cabo, todos somos humanos y equivocarse forma parte de la naturaleza humana», afirmó Eto'o.

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Eto'o también envió un mensaje directo a Dugarry a propósito de lo que este había dicho sobre su relación con el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, y le pidió que no lo presentara como un amigo cercano.

«Le ruego, señor Dugarry, que evite presentar al presidente Motsepe como su amigo. Ustedes pertenecen a mundos diferentes y sus responsabilidades no admiten comparación», añadió.

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¿Qué ha pasado con el dinero de la FIFA que ha desatado la polémica?

Dugarry había generado polémica durante su intervención en el programa «Rothen s'enflamme» de la emisora francesa RMC, al criticar la calurosa ovación que recibió Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la Asamblea General de la CAF en Abuja, tras anunciar una financiación de 25 millones de dólares para cada federación africana.

El campeón del mundo de 1998 consideró que lo que había visto era «corrupción en directo» y se preguntó por qué se obligaba a los presidentes de las federaciones a ponerse en pie y aplaudir a Infantino. Además, lo relacionó con el apoyo que el presidente de la FIFA recibe de las federaciones africanas de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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También criticó la postura de Patrice Motsepe, presidente de la CAF, al considerar que aquella escena perjudica la imagen del fútbol africano y siembra dudas sobre la independencia de las decisiones de sus federaciones.

Una parte fundamental de la polémica gira en torno a un programa de financiación propuesto por la FIFA para el periodo 2027-2030, que contempla destinar hasta 25 millones de dólares a cada una de las 211 federaciones miembros, y no solo a las africanas.

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La FIFA explicó que la propuesta busca apoyar el desarrollo del fútbol, las infraestructuras, los proyectos de fútbol base y el fútbol femenino, aunque todavía está pendiente de completar los procedimientos y las aprobaciones institucionales, entre ellas la del Congreso en marzo de 2027.

La FIFA ya había aclarado que las nuevas asignaciones incluirán a todas las federaciones miembros, dentro de un plan para elevar la inversión total destinada al desarrollo del fútbol hasta los 6.350 millones de dólares durante el próximo ciclo.

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Las declaraciones de Eto'o reavivan el debate sobre la gestión del fútbol africano y su relación con las instituciones del fútbol internacional, y ponen de manifiesto la creciente tensión entre los dirigentes de este deporte y algunas de sus antiguas estrellas reconvertidas en analistas y comentaristas.

Eto'o ya había protagonizado un enfrentamiento anterior con el periodista francés Daniel Riolo, antes de dirigir esta vez su ataque contra Dugarry, una postura que refleja su firme empeño en defender a la CAF y a su presidente, Patrice Motsepe, frente a las críticas.