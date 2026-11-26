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El ganador del Balón de Oro estará varios meses de baja tras el choque con el jugador del Colonia.

Joel Schmied, del Colonia, ha pedido disculpas tras su acción contra Harry Kane, que tuvo graves consecuencias. En declaraciones a Blick, Schmied contó que le había «escrito por Instagram» a la estrella del Bayern: «Aunque seguramente nunca llegue a ver el mensaje. Lo siento muchísimo por Harry, aunque no fuera culpa mía». Quería hacerle saber a Kane «que lo siento».

Schmied golpeó al capitán de Inglaterra en el pie izquierdo al intentar defender durante el partido disputado el pasado viernes en Múnich (1-1). Kane fue sustituido, sufrió una rotura de la sindesmosis y estará varios meses de baja.

Schmied: «No fue un choque al disputar el balón ni una falta»

Para Schmied fue «una jugada que no pareció grave sobre el campo». Apenas notó el contacto con Kane: «El propio Harry tampoco pidió falta», dijo Schmied. «Por eso me sorprendió aún más que tuvieran que sustituirlo. No fue un choque al disputar el balón ni una falta de esas en las que notas enseguida que has hecho daño al rival. Simplemente fue mala suerte».

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En cambio, el director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, había calificado la acción de «totalmente innecesaria». Schmied respondió que no quería entrar en «un intercambio de acusaciones y justificaciones»: «Algunas reacciones me sorprendieron. Pero eso demuestra la presión que debe de haber en un club tan grande. Y, además, el afectado es el mejor jugador de Europa».