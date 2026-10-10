Al guardameta de 40 años le había llegado, justo después del saque de meta, un pase atrás aparentemente inofensivo de Luis Diaz, antes de tocarse el balón un poco demasiado largo y, en su intento de dejar en vacío al Robin Fellhauer que llegaba con un chip algo demasiado relajado, golpearle en la espalda. Desde ahí, el balón rebotó en la carrera del jugador del Augsburgo, que a continuación lo empujó con facilidad a la portería vacía.

Cuando el balón cruzó la línea, el reloj del videomarcador marcaba apenas ocho segundos. El diario Bild, por su parte, informa de 8,4 segundos cronometrados a mano. De este modo, Fellhauer marcó el gol más rápido de la historia de la Bundesliga. Hasta ahora, el récord lo compartían Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) y Kevin Volland (TSG Hoffenheim), con nueve segundos cada uno.

«Es una pena, por supuesto. Habríamos querido otro comienzo», dijo el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, sobre el error de Neuer. «La reacción es lo más importante. Lo que ha pasado ya no lo puedes cambiar».

Neuer cometió «un error, controló mal el balón, luego quiso resolverlo y lo resolvió de una forma demasiado arriesgada», valoró el director deportivo Max Eberl sobre el fallo de su portero.

Todo apunta a que Neuer se encuentra en la última temporada de su carrera. En las últimas semanas y meses había insinuado una y otra vez su retirada. El relevo del histórico número uno lo asumirá probablemente Jonas Urbig, que, al igual que ya ocurrió la pasada temporada, debería tener minutos con regularidad para facilitarle la transición.

Neuer debe, según Kompany, «seguir demostrando lo bueno que es, como siempre ha hecho en su carrera. Pero también tuvimos la oportunidad al otro lado de decidir el partido».

Entretanto, Ismael Saibari marcó el empate para el Bayern (55'), antes de que Neuer también pareciera, como mínimo, poco afortunado en la nueva desventaja. Solo pudo despejar de manera insuficiente un remate del defensa Calvin Brackelmann, por lo que Rodrigo Ribeiro lo tuvo fácil y firmó el 2-1 en el rechace (64'). Como Nathaniel Brown apareció en el minuto 81, el partido terminó 2-2.

Bundesliga: los goles más rápidos de la historia