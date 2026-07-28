Zinedine Zidane, el nuevo entrenador de la selección francesa, reveló en su primera rueda de prensa tras su nombramiento oficial, este martes, que rechazó numerosas ofertas para dirigir a grandes clubes a lo largo de los últimos años con el fin de esperar la oportunidad de liderar a "les Bleus", asegurando que dirigir a la selección nacional era "lo único" que quiso hacer tras su salida del Real Madrid en 2021, y que este día representa "un sueño cumplido" después de años de espera y expectación.

Zidane declaró en la rueda de prensa, celebrada con la presencia del presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo: "Hoy es la continuación de mi carrera, un sueño cumplido. Recibí ofertas para dirigir clubes a lo largo de 4 o 5 años, pero las rechacé todas por la selección francesa. Es lo único que quería hacer. Lo supe desde pequeño, empecé en las categorías inferiores y pasé por todas las etapas hasta llegar a la selección absoluta. Daré lo mejor de mí para que este equipo siga cosechando victorias, pues esa es mi única motivación".

Homenaje a Deschamps

En un mensaje dirigido a su predecesor, Didier Deschamps, Zidane dijo: "Elogio el trabajo de Didier, y esta es una oportunidad para decirle bien hecho. Empezará algo nuevo, pero el objetivo es siempre el mismo: ganar. Daré lo mejor de mí por este equipo. Estoy deseando incorporarme a él", en un claro homenaje al entrenador que llevó a Francia a conquistar el título de la Copa del Mundo de 2018.

Zidane no ocultó sus profundas emociones, afirmando: "Es una alegría inmensa. Estoy feliz por lo que me está pasando. No encuentro otras palabras. Contengo mis emociones porque siento muchas cosas dentro de mí. Estoy preparado para el desafío", y añadió: "Ganar en 1998 es lo mejor que me ha pasado en la vida, ganar con mis amigos. Pasé esos cuatro o cinco años esperando este día. Estoy muy emocionado, puede que no se me note, pero estoy sumamente feliz".

Diallo: me dijo que sabe cómo ganar

El presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, reveló los entresijos del primer encuentro con Zidane, diciendo: "Es un gran motivo de orgullo y una gran responsabilidad, porque cuando terminan estos años, necesitas encontrar a una persona de confianza para continuar este camino. Cuando me reuní con Zinedine en febrero de 2025, me dijo: señor presidente, sé cómo ganar. Sentí que era una persona con el deseo y la confianza para liderar a la selección francesa hacia la victoria".

Un estilo de juego ofensivo

Sobre su estilo de juego y su filosofía como entrenador, Zidane dijo: "Verán mi estilo pronto, y celebraremos una rueda de prensa en septiembre. Soy un apasionado del juego. Fui un jugador del número 10, y lo que me motiva es marcar goles. Viví en España 25 años, y ustedes saben lo que eso significa. Fui un líder sobre el terreno de juego, y hoy adquiero una experiencia que me capacita para ser un líder", en referencia a la influencia que recibió de la escuela española ofensiva durante sus largos años en el Real Madrid.

Sobre su plan para lograr victorias, Zidane dijo: "No puedo explicar cómo conseguir el triunfo en pocas palabras. Tengo un equipo excepcional que está listo. Debo ser realista, reunirme con los jugadores, explicarles el plan de juego y lo que haremos juntos. Después, como entrenador tendré que seguir liderando a este equipo hacia la victoria".

Una decisión consciente

Zidane afirmó que su decisión de esperar la oportunidad de dirigir a la selección francesa fue consciente y meditada, explicando: "Siempre miré a este equipo como su futuro entrenador. No dirigí a ningún club por esa razón. Lo único que quería hacer tras el Real Madrid era dirigir a la selección francesa. Podría haber asumido un proyecto de 3 años por la presencia de Deschamps allí. Él tomó esta decisión en enero de 2025, y justo al día siguiente supe que quería ser el próximo entrenador. Nos reunimos con el presidente y se cerró el acuerdo".

Zidane aseguró que conciliar su vida personal con su nueva misión no será un problema, diciendo: "No hay ninguna confusión. Es algo distinto a un club. Pero eso no me asusta. Es lo que quería hacer. Lograré el equilibrio entre mi vida personal y la selección francesa, y eso me viene perfecto".

Sin contacto con Mbappé (el capitán) hasta ahora

Sobre la falta de contacto con la estrella Kylian Mbappé hasta ahora, Zidane dijo: "No hemos hablado con Kylian; lo más importante para él es el descanso. Tendremos la oportunidad de hablar de todo esto con él y con todos los jugadores pronto, en septiembre".

La prioridad es el primer partido ante Turquía

Sobre los próximos partidos, Zidane dijo: "No se trata solo de España. Son un equipo fuerte. Mi prioridad es el primer partido, que es ante Turquía. Tenemos 4 partidos en septiembre. Pasaré casi 3 semanas con los jugadores, lo cual es estupendo para la preparación", señalando que el enfrentamiento ante Italia en octubre tiene un carácter especial para él: "Italia es especial porque jugué allí, conozco a la gente de allí y hablo italiano. Llevo ya un tiempo preparándome para estos cuatro partidos".

"Zidane es Zidane"

Sobre su estilo como entrenador en comparación con sus predecesores, Zidane dijo: "El rendimiento de la selección francesa ha sido magnífico. La afición no tiene motivos para quejarse. Cambiaremos nuestro estilo. Deschamps es Deschamps, y Zidane es Zidane. Haré lo que se me da bien. Garantizaré la continuidad del rendimiento para que la selección francesa siga cosechando victorias".

El cuerpo técnico procedente del Real Madrid

Zidane reveló su cuerpo técnico, diciendo: "Mi equipo de confianza y técnico ya está formado, y es prácticamente el mismo equipo que estuvo conmigo durante todos estos años en el Real Madrid, con la incorporación de solo dos o tres miembros. Soy fiel en este sentido, y continuaremos el camino con estas pocas personas".

5 años observando y preparándose

Sobre lo que hizo durante los últimos cinco años desde su salida del Real Madrid, Zidane dijo: "No estuve perdiendo el tiempo, sino que vi muchos partidos, incluso más de los que veía cuando era entrenador del Real Madrid. Vi muchos partidos de la selección francesa en su conjunto, y observé muchas cosas".