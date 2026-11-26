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Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, defendió públicamente a Julián Álvarez después de que el delantero argentino marcara, al igual que Alexander Sorloth, en una importante victoria europea ante el Viking. Preguntado por el cariño de la afición y las críticas recientes, Simeone aseguró que todas las jugadas de ataque pasan por Álvarez y le mostró su pleno apoyo.

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Simeone defiende a Julián Álvarez tras un gol crucial

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, defendió públicamente a Julián Álvarez después de que el delantero argentino pusiera fin a su reciente sequía goleadora en una importante victoria europea ante el Viking. Álvarez y Alexander Sorloth, que también marcó, ayudaron al Atlético a sumar tres puntos fundamentales para su objetivo de acabar entre los ocho primeros. Tras las reacciones dispares de la afición, los periodistas preguntaron a Simeone si el gol le había quitado un peso de encima.

«No, le tengo mucho respeto. No tengo que restar importancia a mis responsabilidades», declaró Simeone a Movistar+. «Confío en él, creo en él, lo quiero como persona y lo defiendo como futbolista».

«Todas las jugadas de ataque pasan por él»

Durante su rueda de prensa posterior al partido, volvieron a preguntarle por qué Álvarez todavía no recibe el mismo cariño entusiasta de la grada que el veterano capitán Koke. Simeone restó importancia a la reciente falta de goles de su compatriota. En cambio, el técnico argentino destacó la influencia de Álvarez en todo el juego ofensivo del Atlético e insistió en que el equipo no puede alcanzar sus objetivos sin que él esté a su mejor nivel.

«Estoy contento con él, es un jugador increíble, una persona muy buena, me gusta como persona, lo voy a apoyar como futbolista, lo entiendo como jugador», explicó Simeone. «En los partidos anteriores no marcó, pero todas las jugadas de ataque pasan por él y, para llegar adonde queremos, necesitamos al mejor Julián Álvarez».

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Respaldo a Sorloth, Koke y Hancko

Álvarez no fue el único jugador al que Simeone dedicó palabras de elogio. El técnico celebró que Sorloth volviera a marcar y destacó la facilidad con la que Koke controló el centro del campo durante los 90 minutos. Sobre el gol de Sorloth, señaló: «Él necesitaba marcar y el equipo necesitaba que marcara... No tenemos un jugador de ese perfil que pueda ayudarnos en diferentes aspectos del juego».

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Simeone también elogió al polivalente defensa David Hancko, de quien aseguró que «está en esa fase de pleno desarrollo». Además, aplaudió el compromiso de Alejandro Grimaldo pese a los pocos minutos disputados y reiteró su confianza en Robin Le Normand tras las recientes derrotas ante el Bayern de Múnich y el Barcelona.

El Atlético se centra en el partido del sábado ante el Elche

Tras sumar tres puntos cruciales en Europa y hacer ajustes con Lee Kang-in para contrarrestar la amenaza del Viking por la banda izquierda, el Atlético apenas tiene tiempo para descansar.

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La plantilla de Simeone volverá a entrenarse mañana y ultimará los preparativos el viernes antes del partido de liga del sábado contra el Elche, a las 18:30.