El París Saint-Germain se dejó sus primeros puntos en la competición. La Roma se adelantó en el marcador y el conjunto francés logró remontar, pero el equipo visitante igualó en el último cuarto del partido gracias al suplente Donyell Malen y cortó la racha del PSG en 12 victorias consecutivas en todas las competiciones.
El conjunto francés cerró la quinta jornada en la segunda posición, después de perder el liderato en favor del Real Madrid, el único equipo que ha sumado el pleno de puntos en las cinco primeras jornadas.
|#
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«Fue el partido más difícil de la temporada»
Luis Enrique declaró tras el encuentro, en unas palabras recogidas por el medio francés «Foot Mercato»: «Este partido fue tal y como esperábamos antes de empezar. Conocemos a la Roma, y fue un duelo muy difícil y complicado. Presionan todo el tiempo, y ha sido el partido más difícil de la temporada para nosotros, sin ninguna duda».
El técnico español añadió: «No habrá otro partido como el de esta noche. Las cosas fueron muy complicadas y los jugadores hicieron un gran esfuerzo. Podríamos haber perdido este partido, pero empatamos y estamos contentos de sumar un punto».
Las declaraciones de Luis Enrique reflejan las dificultades que encontró su equipo ante la Roma, pese a que el conjunto italiano ocupaba el vigésimo quinto puesto de la clasificación de la fase liga antes del encuentro.
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Prudencia con los que regresan de lesión
Por otra parte, Luis Enrique explicó por qué gestiona con cautela a algunos jugadores del PSG, sobre todo a los que acaban de volver de lesión.
Ousmane Dembélé comenzó el partido en el banquillo, entró en el minuto 59 y marcó de penalti el segundo gol del PSG, mientras que Nuno Mendes tuvo que abandonar el terreno de juego antes de la hora de partido por cansancio.
El entrenador español señaló: «En el caso de Nuno Mendes, sobre todo en un partido de este tipo, si no estás al cien por cien, te arriesgas mucho. Por eso salió en cuanto aparecieron los primeros síntomas de fatiga».
Y prosiguió: «En cuanto a Ousmane Dembélé, si vamos a jugar cada tres días, tiene que disponer del tiempo suficiente para recuperarse y poder jugar sin riesgo de lesionarse. Somos prudentes, sobre todo con los jugadores que vuelven de lesión».
Este planteamiento llega en un momento en el que varias piezas clave regresan de forma progresiva tras largas ausencias, y Luis Enrique prefiere no arriesgar con ellas ante la acumulación constante de partidos.
Elogios especiales para Zabarnyi
Luis Enrique elogió de forma especial la actuación del defensa ucraniano Illia Zabarnyi, que fue titular junto a Willian Pacho ante la ausencia de Marquinhos y marcó el primer gol del PSG en el minuto 31.
Aunque el partido terminó en empate, el técnico del PSG se mostró muy satisfecho con la evolución del jugador de 24 años: «¿Es solo una impresión vuestra? Para mí, estuvo casi perfecto. Fue muy inteligente y fuerte físicamente, y estoy muy contento de ver el nivel que ha alcanzado a esta edad».
Los elogios de Luis Enrique reflejan la creciente confianza que tiene en Zabarnyi, que ha ido ganando peso en el engranaje del París Saint-Germain desde su llegada al equipo.