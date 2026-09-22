Gavi no vive la temporada actual como titular indiscutible de forma permanente en el Barcelona, pero sigue contando con una gran confianza por parte del entrenador Hansi Flick, que lo respalda y cuenta con él en sus planes, mientras el jugador andaluz continúa trabajando para conseguir el mayor número posible de minutos de juego ante la fuerte competencia dentro del equipo.

En una entrevista con la revista "Men's Health", Gavi, de 22 años, habló sobre su situación actual en el Barcelona y sobre cómo ha cambiado su manera de afrontar la presión respecto a sus inicios, y afirmó: "Ahora hay mucha más presión que cuando tenía 17 años. En aquel momento no era consciente de dónde estaba. Cuanto más joven era, más disfrutaba del fútbol".

A pesar de su corta edad, Gavi ha pasado por una serie de experiencias difíciles, sobre todo las lesiones que lo alejaron de los terrenos de juego durante largos periodos, pero considera que esa etapa lo ayudó a adquirir una mayor dosis de paciencia y madurez.

El jugador del Barcelona dijo: "Quizás antes no era paciente, pero ahora lo soy más. Cuando estaba lesionado, tenía que completar las etapas y fijarme objetivos. También me resultó útil aprender otras cosas más allá del fútbol. Ahora puedo decir que me cuido mucho mejor de lo que lo hacía cuando empecé mi carrera profesional".

Gavi habla sobre su rodilla

A pesar de no jugar como titular en todos los partidos, Gavi asegura que sigue estando obligado a cuidar su rodilla, que lo apartó de los terrenos de juego durante casi una temporada entera, e insiste en la necesidad de no descuidarla.

Y explicó: "Mi rodilla siempre tiene que estar fuerte, juegue o no. No puedo relajarme porque la lesión puede producirse en cualquier momento".

Gavi también habló del papel que desempeñó su familia durante su periodo de lesión, y dijo: "Me aislé con mi familia, y eso me ayudó mucho".

Gavi elogia a Lamine Yamal

Gavi también dedicó un elogio especial a su compañero en el Barcelona, Lamine Yamal, subrayando que su talento no solo se manifiesta durante los partidos, sino que resalta aún más durante los entrenamientos.

Y dijo: "Este jugador es muy hábil en el campo, pero te sorprende más en los entrenamientos. Solo deseo que siga progresando. Es consciente de sus posibilidades; puede llegar a ser uno de los mejores de todos los tiempos".

Y añadió: "Lo veo fuerte mentalmente, y eso es lo más importante al final. Sabe lo que quiere, y aún tiene por delante un largo futuro futbolístico. Tiene que seguir así cada día, porque el presente es lo más importante, y todos lo observarán de cerca cada día".