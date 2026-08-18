Lo que ocurría tras las cámaras saldrá a la luz: nueva sorpresa en la Premier League

La Premier League ha dado un nuevo paso hacia la ampliación del uso de la tecnología en los partidos, después de alcanzarse un acuerdo que permite a las cadenas televisivas, por primera vez, emitir fragmentos de las conversaciones de audio que se producen entre los árbitros y los jugadores dentro del campo, en el marco de un plan para ampliar el uso de la tecnología de la "cámara del árbitro" y mejorar la experiencia de los aficionados.

Según informó el periódico británico "The Guardian", el acuerdo llegó tras las presiones de las cadenas de televisión "Sky Sports" y "TNT Sports", además del deseo de la Premier League y del organismo arbitral de aprovechar en mayor medida la tecnología y ofrecer más detalles a los aficionados sobre lo que ocurre dentro del terreno de juego.

En virtud del nuevo sistema, el número de partidos de la liga en los que se utiliza la "cámara del árbitro" aumentará de unos 20 partidos la temporada pasada a cerca de 45 partidos durante la nueva temporada, después de que la experiencia anterior demostrara la capacidad de la tecnología para ofrecer nuevos ángulos a los espectadores, especialmente en lo relativo a los detalles tácticos y a la interacción entre árbitros y jugadores.

Las nuevas normas permitirán a las cadenas televisivas emitir el audio que capta la cámara del árbitro en una o, como máximo, dos incidencias durante cada una de las 38 jornadas de la liga, siempre que la emisión se realice dentro de las repeticiones instantáneas o casi en directo, y no como una transmisión de audio en vivo y continua durante todo el partido.

Esta medida tiene como objetivo dar a los espectadores una mayor oportunidad de comprender la naturaleza de las conversaciones que se producen entre el árbitro y los jugadores en las situaciones importantes, sin abrir la puerta a la emisión de todas las conversaciones que tienen lugar dentro del campo.

En contrapartida, las conversaciones relacionadas con las revisiones del videoarbitraje "VAR" seguirán quedando fuera del ámbito de la emisión, ya que está prohibido difundir las comunicaciones correspondientes a estas revisiones según las normas vigentes por parte de la International Football Association Board "IFAB".

La Premier League y el organismo arbitral no parecen satisfechos con los límites del sistema actual, pues presionan para introducir futuras modificaciones en las reglas del juego que permitan emitir las conversaciones de audio de forma directa y a mayor escala, algo que requiere la aprobación de los organismos internacionales competentes.

Este paso se enmarca en una tendencia creciente en el fútbol inglés hacia conceder a los aficionados un mayor acceso a los detalles que antes ocurrían lejos de los ojos de las cámaras, en un intento de reducir la brecha entre lo que ve el espectador en la pantalla y lo que sucede realmente dentro del terreno de juego.