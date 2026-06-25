«Lo peor en la historia del Mundial»... Fuertes críticas al arbitraje tras el polémico gol de Alemania

El gol tempranero de Leroy Sané ante Ecuador en la tercera jornada del Mundial 2026 ha generado polémica, pues la jugada previa podría haber sido falta de Alexander Pavlović.

La cadena española «Archivo VAR», especializada en arbitraje, criticó la validación del gol y afirmó que el alemán Aleksandar Pavlović cometió falta al levantar el pie de forma imprudente.

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Aunque tocó el balón, impactó en el rostro del ecuatoriano Pedro Vitti antes de que el esférico llegara a Florian Wirtz, quien asistió a Sané para el gol.

La red consideró que la jugada requería pitar una falta a favor de Ecuador y que el sistema de vídeoarbitraje (VAR) no intervino correctamente, después de que la árbitra estadounidense Torri Penso validara el gol alemán.

La cadena calificó lo ocurrido como «una lamentable actuación arbitral», y consideró que el nivel arbitral en este torneo es «el peor de la historia del Mundial».



