«Lo peor de su carrera»: ¿qué ofreció Mourinho en su primer Clásico ante el Barcelona?

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, afronta el clásico de mañana ante el Barcelona en el estadio Camp Nou, con la esperanza de no repetir la pesadilla de su primer partido contra el conjunto catalán como técnico del cuadro merengue, cuando sufrió una contundente derrota que describió entonces como "la peor de su carrera".

El estreno de José Mourinho en el clásico no fue como él deseaba, ya que encajó la derrota ante el Barcelona por (5-0) en el estadio Camp Nou, el 29 de noviembre de 2010, en el marco de la jornada 13 de la Liga española, en un partido que dejó al descubierto la magnitud del reto que tenía por delante para competir con el equipo del entrenador Pep Guardiola.

El Real Madrid llegó a aquel encuentro sin conocer la derrota en las primeras 12 jornadas de Liga, y Mourinho tampoco había perdido ningún partido oficial con el conjunto blanco desde que asumió el cargo en el verano de 2010.

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Pero el Barcelona impuso su superioridad en el clásico de forma temprana, ya que Xavi Hernández abrió el marcador en el minuto diez, antes de que Pedro Rodríguez añadiera el segundo gol en el minuto 18, de modo que los locales cerraron la primera parte con una ventaja de dos goles a cero.

Con el inicio de la segunda parte, Mourinho realizó su primer cambio con la entrada de Lassana Diarra en lugar de Mesut Özil, pero la modificación no detuvo la superioridad catalana, pues David Villa marcó dos goles consecutivos, en los minutos 55 y 58, aprovechando dos asistencias decisivas de Lionel Messi, antes de que Jeffren Suárez completara la manita, en el primer minuto del tiempo añadido.

Las estadísticas del partido mostraron la magnitud de la diferencia entre los dos gigantes; el Barcelona dominó la posesión con un 66% frente al 34% del Real Madrid, y disparó 15 veces frente a solo 5 disparos del conjunto blanco, además de estrellar 6 balones en los palos y el larguero, frente a dos disparos del Real Madrid.

Las cosas empeoraron para el cuadro merengue en los últimos minutos del encuentro, tras la expulsión de Sergio Ramos por su agresión a Carles Puyol.

Tras el partido, Mourinho reconoció la superioridad del Barcelona y describió la derrota como la peor de su carrera como entrenador hasta ese momento, asegurando que su equipo jugó de una forma muy mala, mientras que el rival ofreció una actuación excepcional.



