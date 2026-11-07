«¡Lo más parecido a una garantía!»: Andoni Iraola elogia el instinto goleador de Alexander Isak

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El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha elogiado al delantero Alexander Isak antes del partido de liga contra el Crystal Palace. Isak marcó su séptimo gol de la temporada a mitad de semana y espera mejorar su registro en Selhurst Park.

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Isak busca su primer gol en Selhurst Park tras marcar entre semana

El delantero del Liverpool Alexander Isak afronta el partido de la Premier League del domingo contra el Crystal Palace después de marcar su séptimo gol de la temporada en la visita de entre semana al Fenerbahce en la Champions League.

El internacional sueco ha marcado en dos de sus últimos tres partidos de la Premier League contra el Palace.

Sin embargo, Isak ha disputado más partidos de la Premier League sin marcar en Selhurst Park que en cualquier otro estadio, por lo que el domingo tendrá la oportunidad de acabar con esa sequía.

Iraola considera que Isak es «lo más parecido a una garantía»

Antes del encuentro, Iraola expresó su plena confianza en la capacidad rematadora de Isak cuando recibe buenos balones dentro del área.

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«Alex es un gran goleador», declaró Iraola en la rueda de prensa previa al partido.

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«Si conseguimos ponerlo en posición de marcar, responderá. No es una garantía, pero es casi lo más parecido a una garantía», añadió el entrenador.

Sacar partido al movimiento y las cualidades técnicas de Isak

Iraola subrayó que el Liverpool trabaja para aprovechar todas las facetas del juego de Isak, incluidos sus movimientos sin balón y su capacidad para combinar con sus compañeros.

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«Como cualquier jugador, puede añadir más cosas a su juego», explicó Iraola sobre la evolución del delantero.

«Queremos aprovechar las cualidades que tiene: también es muy bueno atacando los espacios, desmarcándose entre líneas y acercándose a recibir [el balón]. Creo que también es muy preciso técnicamente. Estamos intentando aprovecharlo de la mejor manera», señaló.

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El Liverpool busca prolongar su buena racha a domicilio

El Liverpool viaja a Londres como uno de los mejores equipos visitantes de la competición, tras haber conseguido fuera de casa el 67 % de sus puntos esta temporada.

Se enfrenta a un equipo de Pierre Sage que esta temporada ha pasado el 53,7 % del tiempo de juego por detrás en el marcador.

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Con Isak al frente del ataque y su capitán, Virgil van Dijk, como líder de la liga en duelos ganados, el Liverpool aspira a sumar otros tres puntos en la capital.