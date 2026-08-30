El internacional alemán se desplomó en el campo en dos amistosos contra el RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim, respectivamente, y tuvo que ser sustituido. Finalmente hizo público que padece «ausencias», una disfunción neurológica. Desde entonces, no ha vuelto a jugar con el Bayern. Después, el Bayern comunicó que ya conocía la enfermedad desde hacía bastante tiempo. Los desmayos se debían a un cambio en la medicación.





«Lo más grande que he vivido en el Bayern de Múnich ha sido el nombre de Jamal Musiala», dijo Matthäus sobre el tema en Sky90. Y explicó: «En el club lo saben desde hace seis, siete, ocho meses. Pero no solo lo saben el presidente y el médico. Lo sabe toda la plantilla. Y no ha salido nada. Ahí se ve la unión que hay. No solo en el campo, sino también fuera de él».

Matthäus elogió la manera en que el club muniqués ha gestionado este asunto tan sensible. Musiala ya entrena de nuevo con el Bayern, aunque todavía no está claro si entrará en la convocatoria del técnico Vincent Kompany para el partido de Copa ante el VfL Osnabrück del miércoles : «Máximo respeto por gestionar un tema así de una manera tan unida y tan correcta. Solo puedo decir: chapeau al Bayern», elogió Matthäus.

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Musiala se perdió gran parte de la pasada temporada por una fractura de peroné. En enero celebró su regreso y necesitó algo de tiempo para volver a coger ritmo. Aun así, fue convocado por el seleccionador Julian Nagelsmann para el Mundial de este verano, aunque en el torneo, como muchos otros jugadores de la selección alemana, no dejó una impresión duradera.