"Lo llamó tramposo": fuerte discusión de Donnarumma con un aficionado del Liverpool

Las horas posteriores a la gran victoria del Manchester City sobre el Liverpool (3-0) el domingo, en la Premier League, fueron testigo de un rifirrafe entre el italiano Gianluigi Donnarumma, guardameta del conjunto celeste, y un aficionado del Liverpool, después de que este último calificara al portero de "tramposo" mientras regresaba al vestuario.

El incidente se produjo en el ambiente cargado que vivió el Manchester City durante todo el partido disputado en el estadio de Anfield, donde el equipo recibió un recibimiento hostil por parte de la afición del Liverpool, que lanzó silbidos y desplegó pancartas de protesta, como expresión de su enfado por el caso relacionado con las acusaciones financieras dirigidas al club inglés.

Las reacciones de la afición no se limitaron al desarrollo del encuentro, ya que los jugadores del Manchester City fueron objeto de abucheos desde su aparición en el césped para realizar el calentamiento, en medio de cánticos descritos como hostiles, ante la continuidad de la polémica que rodea la acusación al club de haber cometido 115 infracciones de la normativa financiera de la Premier League.

El caso financiero se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre el Manchester City y sus rivales, después de que se intensificaran las críticas dirigidas al club, mientras que todavía no se ha emitido un fallo definitivo en el caso ni se le han impuesto sanciones oficiales por estas acusaciones.

En este clima de tensión, el rifirrafe entre Donnarumma y el aficionado añadió un nuevo capítulo al ambiente del enfrentamiento, que no se limitó a la superioridad del Manchester City con un 3-0 dentro del campo, sino que sus repercusiones se extendieron a las gradas y a los pasillos que conducen a los vestuarios, ante la continuidad de la polémica en torno al expediente financiero del club.