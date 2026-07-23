Nando Alonso se quedó perplejo. No se lo esperaba de Edin Terzic. El CD Derio, equipo de Tercera División que entrena Alonso, se había enfrentado en un partido amistoso al nuevo club de Terzic, el Athletic Club de Bilbao. Para el exentrenador del Borussia Dortmund, era el primer partido al frente de los vascos tras más de dos años de parón.

«Me sorprendió que, al acercarme al banquillo, alguien me llamara por mi nombre. Me di la vuelta y allí estaba él», declaró Alonso tras el partido. «Me deseó mucha suerte en el nuevo proyecto de Derio. Me pareció un gran detalle que se hubiera tomado la molestia de averiguar mi nombre y que supiera que estamos poniendo en marcha un nuevo proyecto. Me dio la impresión de que es una persona atenta y accesible, cuyo lado humano es digno de elogio».

No fue el único gesto de Terzic: al quedarse el Derio con diez por lesión y sin cambios, el técnico retiró a Aitor Paredes para igualar fuerzas.

Este gesto resume sus primeros días en el norte de España. El técnico de 43 años está dejando una excelente impresión con su calidez y empatía. Como fiel seguidor del BVB, Terzic sabe lo que significa ser hincha de un club que representa tanto para su ciudad y cuyo legendario estadio, San Mamés, siempre está lleno.

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Edin Terzic: estadísticamente, uno de los mejores entrenadores de la historia

Un club fundado en 1898, conocido por su filosofía única en el fútbol profesional moderno: desde hace más de 110 años apuesta por jugadores vascos o formados en el País Vasco. Su identidad regional y su cantera de Lezama son los pilares del único club, junto al Real Madrid y el Barcelona, que nunca ha descendido de Primera.

A principios de mayo, el Bilbao anunció su fichaje y la afición, aún incrédula, celebró la llegada de un técnico de su talla. A pesar de tener contrato en vigor, Terzic dejó el BVB en junio de 2024 tras perder la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid (0-2). Es el último entrenador que le dio un título al Dortmund (Copa de Alemania 2021).

Desde entonces, Terzic ha recibido ofertas de Alemania (Fráncfort, Wolfsburgo) y del extranjero (Mónaco, Tottenham, Chelsea). Un dato clave, a menudo ignorado en su país, explica el interés: el técnico nacido en Menden es, por puntos, uno de los mejores entrenadores alemanes de la historia.

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Edin Terzic en Bilbao: primera declaración en euskera

Hasta la fecha ha dirigido 128 partidos (75 victorias, 24 empates, 29 derrotas) como técnico principal y promedia 1,95 puntos por encuentro. Solo superan esa marca los entrenadores del Bayern y del Borussia con al menos 75 y como máximo 300 partidos oficiales en toda la historia.

«Kaixo, eskerrik asko, athleticzales, estoy muy contento de estar aquí», declaró el 7 de julio en su presentación, tras la cual recibió una camiseta con el dorsal 52, pues es el 52.º entrenador de la entidad. La traducción del euskera: «Hola, muchas gracias, atleticzales, estoy muy contento de estar aquí».

El presidente Jon Uriarte, recién reelegido hasta 2030, lo definió como «un día muy importante para el club». Terzic era su candidato preferido para suceder a Ernesto Valverde, quien, tras tres etapas y más de 500 partidos, renunció al banquillo bilbaíno. «Hemos visto en ti gran habilidad futbolística, gran potencial dinámico y, sobre todo, entusiasmo por un reto tan diferente y motivador como el del Athletic», dijo Uriarte sobre Terzic.

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El Bilbao viene de una temporada desastrosa.

El acuerdo lo gestionó Mikel González, director general de fútbol profesional del Bilbao, quien ya mantenía contacto con el exentrenador del Dortmund desde hacía meses. Ambos se sentaron juntos en la presentación. Terzic conoció a Uriarte tras la derrota 1-4 contra el BVB en la Liga de Campeones el pasado octubre. González agradeció a Terzic que hubiera elegido al Bilbao «y no a los grandes clubes que compiten en las mejores competiciones», y destacó que la filosofía del alemán de origen bosnio encaja a la perfección con el club y que «la gente sentirá un fuerte vínculo con él».

Su fichaje genera optimismo tras la desastrosa temporada pasada: duodécimo puesto, a solo tres puntos del descenso y a seis de la Conference League.

Además, fue uno de los equipos más permeables de la liga: solo cuatro clubes encajaron más goles y solo cuatro marcaron menos. En las semifinales de la Copa del Rey cayó ante su rival local, el San Sebastián. Tras ganar la Copa en 2024 y dos años en Europa, los partidos entre semana serán cosa del pasado para el Bilbao la próxima temporada.

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Edin Terzic, calificado como «el verdugo más joven de Luis Enrique»

Esto podría beneficiar a Terzic, que pronto contará con tres campeones del mundo: Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams. La afición rojiblanca anhela un cambio radical y deposita todas sus esperanzas en «el verdugo más joven de Luis Enrique», apodo que le puso Mundo Deportivo. ¿La razón? Fue el último técnico que eliminó al PSG en la Liga de Campeones.

Para aplicar sus ideas, Terzic ha traído a su segundo, Sebastian Geppert, al búlgaro Peter Gaydarov —exentrenador del Bayern sub-19— y a la leyenda local Óscar de Marcos. Con 573 partidos oficiales, este jugador de 37 años es el segundo con más encuentros en la historia del club. «No pasaban ni tres frases sin que se le mencionara. Cuando supe lo importante que es Óscar para este club, dije: tengo que trabajar con él», explicó Terzic.

Durante sus dos años de pausa, Terzic viajó con su familia y se reunió con especialistas en diversos campos, como inteligencia artificial para el análisis de datos.

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También habló con Jupp Heynckes y Hansi Flick.

También habló con Jupp Heynckes, el único técnico alemán de la historia del club, venerado en Bilbao como «Don Jupp». También visitó a Hansi Flick en Barcelona para saber qué diferencias encontraron al pasar de la Bundesliga a LaLiga.

Pronto se reencontrará con Flick: en la segunda jornada visitará el campo del Barça. Antes, debutará en San Mamés contra el Sevilla FC, justo cuando se celebra la «Aste Nagusia», la gran fiesta bilbaína. Una victoria en su estreno podría hacerla aún más inolvidable.