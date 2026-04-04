«Lo intentaron y fracasaron»... Anwar Al-Ghazi silencia a la directiva del Mainz con la fuerza de la ley

El futbolista holandés Anwar El Ghazi ha ganado su batalla legal contra su antiguo club, el Mainz 05 alemán, después de que el tribunal fallara a su favor y declarara nula la rescisión de su contrato, que se produjo en 2023 a raíz de unas publicaciones en las que mostraba su apoyo a Palestina.

El club alemán había rescindido el contrato de Al-Ghazi tras publicar en su cuenta de Instagram unos mensajes en los que expresaba su apoyo al pueblo palestino, a raíz de los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, lo que la directiva del Mainz consideró en aquel momento una «postura política inaceptable».

Sin embargo, según el sitio web «Al Jazeera Net», la justicia alemana consideró que la decisión del club violaba el derecho del jugador a la libertad de expresión y obligó al Mainz a pagar 1,7 millones de euros en concepto de indemnización por los salarios atrasados, después de que el club perdiera su última apelación ante el tribunal.

Tras el fallo, El Ghazi expresó su alegría por la victoria a través de la plataforma «X», dirigiendo un mensaje contundente a la directiva del Mainz en el que decía: «Lo han intentado de nuevo y han vuelto a fracasar», en referencia a los repetidos intentos del club por anular la sentencia. Añadió: «Su último comunicado está lleno de fantasías… Nunca aceptaré que se silencie a quienes defienden la justicia y la humanidad».

El jugador holandés de origen marroquí reafirmó su postura de apoyo a Palestina, señalando que el dinero que reciba por el caso se destinará a ayudar a los niños de Gaza.

Por su parte, el club de Maguncia emitió un escueto comunicado en el que confirmaba su respeto por la decisión del tribunal, señalando que las acciones de El Ghazi «no eran suficientes para justificar la rescisión inmediata del contrato», en un claro cambio de postura respecto a su postura anterior.