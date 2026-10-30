Para entender toda la magnitud del disparate en el caso China contra Kylian Mbappé, repasemos una vez más qué desencadenó esta última espiral de indignación descontrolada. Antes de empezar a grabar un pódcast, Mbappé respondió, mientras lo maquillaban, a algunas de las habituales preguntas de las redes sociales. Entre ellas: ¿qué meme con tu cara te ha hecho reír más?

Para entenderlo, basta con saber que Mbappé no solo es un gran delantero, sino también un meme andante. Desde el comienzo de su carrera en el AS Mónaco, internet se ha burlado de su aspecto y de determinados comportamientos.

Su cabeza ha aparecido sobre el cuerpo de personajes de las Tortugas Ninja porque, supuestamente, se parece a Donatello, de las Tortugas Ninja. Su celebración con los brazos cruzados se comparte cuando alguien ha conseguido hacer las cosas más triviales (sacar la basura: ¡brazos cruzados de Mbappé!). Hay memes sobre su risa supuestamente maliciosa y otros que muestran una presunta mirada asesina suya.

Y también están los memes de Mbappé como dictador.

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Aluden a que, en el campo, a veces se muestra un tanto autoritario y da demasiadas órdenes a sus compañeros. Mbappé ha crecido con esos memes, los conoce y ya se ha reído de ellos públicamente en muchas ocasiones.

Así que, cuando le preguntaron —por cierto, ya en marzo de 2026— qué meme con su cara le hacía reír más, respondió entre risas: «Hay muchos. El que más me ha hecho reír es un vídeo en el que montaron mi cara sobre el cuerpo de, creo, un dictador chino. Lo uso a menudo con mis amigos cuando jugamos a la PlayStation».

Kylian Mbappé fue cancelado por reírse de sí mismo

Por tanto, el régimen chino no canceló a Mbappé y a La Liga española porque el jugador llamara dictador a un dictador chino hace medio año. Eso ya habría sido bastante grave. Mbappé ha provocado una crisis diplomática de cierta envergadura por reírse de sí mismo. Eso hace que todo este asunto sea aún más triste y revelador.

Cuando Mbappé y el Real Madrid se disculpan ahora ante el pueblo chino por unas «declaraciones irreflexivas» de la superestrella, no solo el sentido común pregunta: ¿por qué, exactamente? Y al presidente de La Liga, Javier Tebas, que ha reprendido públicamente a Mbappé y se ha arrastrado ante los patrocinadores chinos, uno vuelve a desearle más cabeza y un poco de columna vertebral.

El caso Mbappé revela menos sobre la forma en que los regímenes autoritarios tratan la ironía y las supuestas críticas de lo que podría parecer a primera vista: la reacción de China a las palabras de Mbappé puede ser completamente desproporcionada incluso para sus propios estándares. Pero quien se haya sorprendido de verdad probablemente también crea que la censura de internet en China sirve para proteger a los menores.

El caso Mbappé, una lección sobre la cultura de la indignación

El caso Mbappé es, más bien, una lección sobre la creciente cultura de la indignación, en la que hace tiempo que ya no importa qué nos ha indignado exactamente hoy. Lo importante es que alguien tenga que dar explicaciones, que alguien tenga que disculparse y que nosotros nos hayamos indignado.

Y mientras Mbappé ha perdido en este caso contratos publicitarios por valor de 6,5 millones de euros y La Liga española corre el riesgo de dejar de ingresar hasta 400 millones de euros, los dirigentes transmiten al pueblo chino que ha sido gravemente ofendido en su conjunto. Por supuesto, sin más contexto, porque las bromas, incluso las supuestas, sobre el gran líder Mao Zedong son tabú. Y todo por un futbolista que, en realidad, solo se rio de una broma cruel a su costa.

Eso pasa cuando uno se mete en la cama con quien no debe

Que Mbappé tenga que disculparse por ello es grotesco. Que el Real Madrid y, sobre todo, Tebas le sigan el juego es vergonzoso. En vez de pensar qué desencadenó realmente esa indignación y cómo podrían calmar a la otra parte, cuya reacción no deja de intensificarse, se inclinan ante un régimen autoritario.

Pero eso pasa cuando uno se mete constantemente en la cama con quien no debe. Quien hace negocios con regímenes autoritarios paga un precio por ello. En el fútbol no es distinto que en la política.

También debería servir de advertencia a clubes como el Bayern de Múnich. Puede que el club más laureado de Alemania haya dejado expirar, tras las protestas de los aficionados, su alianza con Catar y, más tarde, también el patrocinio de Ruanda. Sin embargo, sus dirigentes no dieron la impresión de haber entendido realmente por qué se habían producido aquellas protestas.

Quien acepta de buen grado dinero de este tipo de acuerdos debe saber que, tarde o temprano, ya no se tratará solo de patrocinios. También se tratará de qué imágenes se pueden publicar y qué declaraciones no se pueden hacer.

En este país, los de pocas luces, sobre todo los de derechas, suelen recurrir al término «cultura de la cancelación» cuando alguien vuelve a rebatir sus simplonas peroratas. Aquí, sin embargo, puede verse lo que realmente puede significar la cultura de la cancelación: el Real Madrid y La Liga abandonan a su jugador más importante y ceden a la presión de un régimen autoritario.

Instrumentos de la propaganda china

Y no es la primera vez: en agosto de 2026, por ejemplo, el Real Madrid ya eliminó sin más explicaciones una publicación en las redes sociales en la que expresaba su pesar por las víctimas de las devastadoras inundaciones en Nepal y el Tíbet. Insistamos: una publicación que llamaba la atención sobre el sufrimiento de las personas tras una catástrofe natural.

Pero, al parecer, incluso ahí los dirigentes chinos detectaron una postura política: China no reconoce el Tíbet y el régimen cancela, en la medida de lo posible, a toda la región. Un club que actúa como el Real Madrid, y el Real Madrid no es un caso aislado, pasa de ser un socio comercial a convertirse en un instrumento de su propaganda.