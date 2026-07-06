Lionel Messi aprovechó el descanso del sábado en Miami para reunirse con su familia antes de viajar a Atlanta, donde Argentina enfrentará a Egipto en octavos de final.

Su esposa, Antonella Roccuzzo, publicó una foto en la que aparecen junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, durante un evento familiar organizado por la selección en Miami; la imagen se difundió rápidamente y obtuvo millones de interacciones.

La imagen capturó uno de los pocos descansos del plantel antes de reanudar la competencia.

Lisandro Martínez estuvo con su pareja, Muriel López, y su hija Aurora; Alexis Mac Allister pasó el día con su padre, Carlos, y el resto de su familia, y Nicolás Tagliafico también se relajó con sus seres queridos.

Estos encuentros familiares se han convertido en una tradición bajo la dirección de Lionel Scaloni, que los programa para que los jugadores descansen de la presión y afronten los partidos decisivos con energías renovadas.

Ya lo habían disfrutado tras el duelo contra Jordania, muestra del equilibrio que busca Scaloni entre lo técnico y lo anímico.

Tras la jornada familiar, el domingo por la tarde el plantel entrenó a puerta cerrada antes de viajar a Atlanta para preparar el duelo contra los Faraones.