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Chris Waddle, exinternacional inglés, no entiende la convocatoria de Jobe Bellingham, del Borussia Dortmund, con los Three Lions.

«Hay muchas preguntas sin respuesta», dijo el exjugador de 65 años a iGaming.com. «¿Por qué no convocan a otros jugadores de la Premier League que están jugando bien y acaparando titulares? Es bastante extraño», consideró.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, convocó por primera vez a Jobe Bellingham, de 21 años, que coincidirá así en la selección con su hermano mayor Jude, jugador del Real Madrid. Jude también había vestido antes la camiseta del BVB, y Tuchel entrenó al conjunto de Dortmund entre 2015 y 2017. «Lo han promocionado», dijo Waddle, convencido de que el Dortmund había sabido hacer publicidad de su jugador.

«Quién sabe si no será todo un favor a su antiguo club, el Dortmund», especuló Waddle sobre Tuchel. No comprendía la convocatoria: «He visto al Dortmund una o dos veces esta temporada. Lo ha hecho bien allí, pero tampoco ha tomado las riendas del equipo», dijo. En el centro del campo del conjunto de Dortmund, Bellingham tiene mucha competencia, con jugadores como Joey Veerman, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha o Konstantinos Karetsas.

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«Si ahora hace un buen papel con Inglaterra, por supuesto que me alegraré. Pero yo, como mucha gente, no lo vi venir. Es una convocatoria extraña», reconoció Waddle, que espera que el menor de los Bellingham juegue, si llega a hacerlo, en uno de los dos próximos partidos de Inglaterra en la Liga de Naciones: «Si juega, probablemente será en el primer partido, contra Croacia, porque ante España Tuchel tendrá que sacar a su mejor equipo», afirmó Waddle.