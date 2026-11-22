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Florian Wirtz deslumbró el domingo con un gol acrobático en los primeros minutos del partido de la Premier League que el Liverpool ganó 4-0 a su gran rival, el Manchester United.

«Lo hace de forma sensacional», elogió Sky-Experte Dietmar Hamann el gol del internacional alemán en el minuto 13 . Rio Ngumoha, tras una buena jugada por la izquierda, centró al área, donde Wirtz remató el balón de forma acrobática desde cinco metros y lo envió por debajo del larguero.

Como el balón le llegó algo retrasado al jugador de la selección alemana, el remate era aún más complicado. Wirtz giró con inteligencia y golpeó el balón en el aire con la izquierda; el portero del United Senne Lammes solo pudo mirar atónito.

El exjugador del Bayern de Ligt vive un regreso de pesadilla con el United

La genialidad del jugador de 23 años fue el punto culminante de unos primeros minutos frenéticos que entusiasmaron a la afición en Anfield Road, pero que se convirtieron en una auténtica pesadilla para los visitantes y su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino. En el centro de la acción estuvo Matthijs de Ligt, exdefensa del Bayern que, tras una larga baja por lesión y dos recientes participaciones en la Liga de Campeones, regresaba a la Premier League.

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Pochettino, que dejó hace poco su puesto como seleccionador de Estados Unidos y asumió el cargo en Old Trafford tras el despido de Michael Carrick , sorprendió al incluir a de Ligt en el once inicial en su primer partido en el banquillo. Sin embargo, ya en el minuto 8 el neerlandés tuvo un papel muy desafortunado en la expulsión de Leny Yoro, su compañero en el centro de la defensa del United.

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El Liverpool arrolla al Manchester United en los primeros minutos

De Ligt calculó completamente mal un balón largo y dejó marchar sin preocupación al delantero del Liverpool Alexander Isak, convencido erróneamente de que el portero Lammens resolvería la situación. Como Lammens no aparecía por ninguna parte, Isak pudo avanzar solo hacia la portería del United. Yoro tuvo que intervenir a la desesperada y derribó a Isak. El árbitro Samuel Barrott consideró la acción una falta sobre el último hombre y expulsó pronto a Yoro con tarjeta roja.

«¿Pero qué hace Matthijs de Ligt?», preguntó incrédulo el comentarista de Sky Florian Schmidt-Sommerfeld. Para los visitantes, inmersos en una profunda crisis y que cayeron al penúltimo puesto de la tabla tras la contundente derrota en Liverpool, la situación fue aún más dolorosa: el exjugador del Leipzig Dominik Szoboszlai transformó con un gran disparo la falta resultante desde 17 metros para adelantar a los Reds en el minuto 10.

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Poco después marcó Wirtz, que regresó de la pausa internacional al campeonato con mucha confianza tras sus recientes buenas actuaciones con la selección alemana . El mediapunta mantuvo su progresión en el club: suma ya ocho participaciones directas en goles en sus últimos ocho partidos oficiales con el Liverpool (tres goles y cinco asistencias).

Wirtz suma una asistencia a su golazo

Dos datos interesantes ponen de relieve la magnitud de la clara victoria del Liverpool en este duelo de rivalidad: nunca antes los Reds se habían puesto 2-0 por delante tan pronto en un partido de la Premier League contra el United. Y Pochettino es el primer entrenador en la historia de la Premier League que, en su primer partido con un nuevo club, ve a su equipo encajar dos goles y recibir una tarjeta roja en la primera parte.

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El United, con un jugador menos, ya no logró generar peligro en ataque, y Ngumoha dejó prácticamente sentenciado el encuentro a favor del Liverpool con el 3-0 en el minuto 66. El suplente Victor Munoz cerró el marcador con el 4-0 en el minuto 82, después de recibir un gran pase al hueco de Wirtz.

Mientras el United ocupa ahora el penúltimo puesto y sigue en zona de descenso, el Liverpool afianzó la cuarta posición en la jornada 11 de la Premier League. Está a siete puntos del líder, el Arsenal.