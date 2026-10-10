«Antes del partido hablamos con toda claridad de cuál es la táctica de saque de Bayern, que juegan el balón hacia atrás para Manuel Neuer y él lo lanza hacia delante», dijo Fellhauer después del partido: «Ese era mi trabajo en ese caso». El delantero fue el beneficiado de un error garrafal del veterano del campeón récord alemán, que no logró controlar bien un pase atrás de Luis Diaz inmediatamente después del saque inicial.

Fellhauer acabó celebrando a los solo ocho segundos y se convirtió así en el goleador más rápido de la historia de la Bundesliga. Su objetivo era no «dejarse bloquear por Alphonso Davies, sino de alguna manera seguir corriendo e impedir al portero jugar el balón de forma totalmente controlada. Y en ese caso funcionó de maravilla».

Ya había intuido su ocasión para marcar el 1:0 temprano después de haber superado a Davies de forma «relativamente fácil». «Entonces vi que a Manu se le había ido un poco el balón y simplemente intenté acercarme lo más posible para ejercer presión de alguna manera y al final logré bloquear el balón. Y de repente me quedé solo, luego me llevé el balón una vez más y tiré a portería», explicó Fellhauer. A la pregunta de si había sido el gol más fácil de su carrera, respondió: «Hasta ahora, se puede decir así».

Robin Fellhauer desvela mensajes de Karim Bellarabi y Kevin Volland

Además, Fellhauer ofreció una visión de sus pensamientos cuando tenía la portería vacía ante sus ojos. «Si soy sincero, pensé que era mejor tocar el balón una vez más. No fuera a ser que fallaras el disparo». Después del partido también recibió ya mensajes de Kevin Volland y Karim Bellarabi, que hasta ahora tenían el récord del gol más rápido en la máxima categoría alemana. Ambos exinternacionales necesitaron nueve segundos.

«Eso sí que es algo muy, muy genial», dijo Fellhauer, y subrayó: «Uno sí que puede alegrarse por ello». Aún no sabe si se celebrará su entrada en los libros de historia. «Solo me acaban de susurrar que el señor Gregoritsch me ha dicho que tengo que invitar a algo al equipo».

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FC Bayern de Múnich: ¿Por qué debería haber valido el gol de Luis Diaz?

A pesar del gol relámpago de Fellhauer, al final no le bastó al FC Augsburgo para lograr su tercera victoria de la temporada en el sexto partido del curso. Después de que Rodrigo Ribeiro volviera a adelantar a los de la ciudad de los Fugger en el 64, también porque Neuer volvió a actuar con poca fortuna, Nathaniel Brown puso el 2:2 definitivo en el minuto 80. El gol muniqués para el 1:1 provisional lo había marcado Ismael Saibari (55').

Pero toda la verdad es que a Bayern le anularon probablemente de forma injusta un gol de Luis Diaz en el 50. El árbitro Sven Jablonski había señalado en esa acción, tras la intervención del VAR, una posición de fuera de juego de Josip Stanisic. Sin embargo, el gol nació de una nueva situación de juego, como criticaron después el exárbitro Patrick Itrrich y también el directivo del FCB Max Eberl. En total, incluso cuatro goles muniqueses fueron anulados por el equipo arbitral.

Augsburgo tiene, no obstante, todos los motivos para la alegría gracias a su buen inicio de temporada. Con ocho puntos, el equipo del entrenador Manuel Baum ocupa la sexta plaza en la Bundesliga.