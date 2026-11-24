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Jose Mourinho ha respaldado con firmeza a Vinicius Junior para que recupere su mejor nivel antes del duelo del Real Madrid ante el PSV en la Champions League. El entrenador madridista insiste en que el reciente bajón del brasileño se debe únicamente a una sanción de cuatro partidos y no a una falta de motivación.

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Mourinho respalda a Vinicius Junior antes del duelo ante el PSV

Mourinho confía en que Vinicius recupere su mejor nivel antes del duelo del Madrid ante el PSV en la Champions League . En la rueda de prensa previa al partido en el Santiago Bernabéu, el técnico portugués defendió al delantero brasileño antes de la quinta jornada de la competición europea.

Esta temporada, Vinicius solo ha marcado un gol y repartido tres asistencias en 13 partidos entre todas las competiciones. Pese al reciente escrutinio de su rendimiento, Mourinho insiste en que su jugador aún tiene la juventud y las ganas a su favor.

La juventud y la empatía, claves para que el brasileño resurja

Mourinho cree que a menudo se pasa por alto lo joven que sigue siendo Vinicius debido a su rápido ascenso al estrellato. A diferencia de los veteranos, que deben afrontar el declive físico, el entrenador del Madrid recalcó que el delantero conserva todas las cualidades necesarias para rendir al máximo.

"Recuperará su mejor nivel", afirmó Mourinho en la web oficial del club. "Es joven y, a veces, cuando los jugadores se acercan a los 30 años o los superan, les cuesta mantener su estado físico ideal y algunos pierden un poco de motivación. Vini Jr. es joven y la gente puede olvidar que llegó muy joven y alcanzó un nivel altísimo demasiado pronto.

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"Lo ha ganado todo, pero cuando la gente iba a por él, siempre decía que es un buen chico y que siente mucha empatía por todo el mundo. Esa es una base fundamental".

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La sanción frenó el ritmo y la confianza del delantero

Mourinho explicó que la reciente falta de continuidad de Vinicius se debió directamente a un contratiempo disciplinario y no a un problema más profundo. Según el entrenador, una sanción de cuatro partidos frenó su progresión justo después de que demostrara su capacidad para decidir encuentros ante el Villarreal .

"El otro día tuvo un impacto muy positivo y recuerdo que ante el Villarreal le dio la vuelta al partido, pero se perdió cuatro encuentros por su expulsión y eso frenó su evolución y afectó a su confianza", señaló el entrenador. "El fin de semana entró bien y ayudó a darle la vuelta al partido".

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El Madrid se prepara para la prueba de la Champions League

Con la confianza reforzada por su destacada participación del fin de semana y el pleno respaldo de su entrenador, Vinicius intentará trasladar ese impulso al escenario europeo. El Madrid recibe al PSV en el Santiago Bernabéu consciente de que una gran actuación de su dinámico extremo podría ser decisiva en la quinta jornada.

Mourinho espera que el brasileño convierta su reciente actuación como suplente en una exhibición en la Champions League. Para Vinicius Junior, la visita del PSV supone una oportunidad inmediata de justificar la confianza de su entrenador y relanzar su temporada.