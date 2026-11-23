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Michael Olise apunta a perderse por lesión el partido ante el OSC Lille, algo que no le había ocurrido desde su fichaje por el Bayern, tras sufrir un ligero bajón de forma.

Max Eberl parece ser un poco supersticioso. Cuando da una buena noticia en la zona mixta, por ejemplo sobre un jugador sustituido por molestias que al final no sufre una lesión grave, suele darse un golpe en la cabeza con el puño, como si tocara madera. ¡No vaya a gafarlo!

Quizá el director deportivo del Bayern olvidó ese gesto cuando concedió hace poco una entrevista a la revista del club 51 . En el último número, Eberl habla largo y tendido del fichaje de Michael Olise en el verano de 2024. Contó que había hablado con Oliver Glasner, entonces entrenador de Olise en el Crystal Palace. También reveló la única «pequeña duda» que tenían antes del fichaje : «¿Es propenso a lesionarse? En el Crystal Palace estuvo mucho tiempo de baja».

En su última temporada en Inglaterra, Olise se perdió dos periodos de varias semanas por problemas musculares. Pese a aquella «duda», el Bayern decidió ficharlo por 53 millones de euros. El francés, de 24 años, ha resultado ser un acierto en todos los sentidos: 115 participaciones en goles en 123 partidos. Ni rastro de propensión a las lesiones.

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Michael Olise tuvo que retirarse con molestias ante el Dortmund y el Colonia

Hasta la publicación de la entrevista, Olise no se había perdido ni un solo partido oficial del Bayern por lesión. En la temporada 2024/25 disputó 55 de los 56 encuentros; solo descansó en la segunda ronda de la Copa de Alemania ante el FSV Mainz 05, cuando se quedó en el banquillo. En la 2025/26, su balance fue de 52 de 55: se perdió dos partidos por acumulación de tarjetas amarillas y descansó en otro.

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Esta temporada, su racha continuó al principio. Su única ausencia, ante el Arsenal, se debió de nuevo a una sanción, esta vez por una tarjeta amarilla y roja bastante innecesaria ante el Viking Stavanger . Entonces se publicó la entrevista y Olise tuvo que ser sustituido por problemas en el muslo ante el Borussia Dortmund (2-2). Ya entonces hubo preocupación por la posibilidad de una baja prolongada, pero acabó recuperándose a tiempo y jugó los 90 minutos tres días después ante el Atlético de Madrid (2-0).

Olise también disputó el partido completo ante el 1. FSV Mainz 05 (2-1), antes de volver a ser sustituido con molestias el viernes frente al 1. FC Köln (1-1). Salió del estadio con muletas. Más tarde, el Bayern comunicó que había sufrido una «contusión en el antepié». Aunque no debería estar mucho tiempo de baja, según el presidente Herbert Hainer, «probablemente no» podrá jugar el partido de Champions League a domicilio ante el OSC Lille . Todo apunta a que Olise se perderá el encuentro del miércoles por lesión, lo que supondría su primera ausencia por ese motivo desde que llegó al Bayern en 2024.

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El bajón de Michael Olise: cuatro partidos sin participar en un gol

Quizá un pequeño descanso le venga bien a Olise, que ha sufrido un ligero bajón de forma últimamente. Ha dado la impresión de acusar el exceso de partidos: se le ha visto con menos chispa y, en general, menos decidido de lo habitual. De hecho, lleva cuatro partidos oficiales sin marcar ni dar una asistencia. Su última participación en un gol fue en la victoria por 6-1 ante el 1. FC Magdeburg en la Copa de Alemania, el 28 de octubre. En sus primeros doce partidos de esta temporada había firmado unos impresionantes doce goles y siete asistencias.

La probable ausencia de Olise ante el Lille agrava los problemas de efectivos del Bayern en ataque. Ismael Saibari (rotura de la sindesmosis) y Serge Gnabry (lesión muscular en el muslo) seguirán de baja varias semanas. Harry Kane sufrió una rotura de la sindesmosis ante el Colonia y probablemente no volverá hasta marzo. Por su parte, Jamal Musiala regresó a los terrenos de juego, aunque los dirigentes le reprocharon duramente su actuación tras su regreso . Es muy difícil saber cuándo recuperará Musiala su mejor nivel. Luis Diaz podría volver a la convocatoria ante el Lille tras cinco semanas de baja por lesión.

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¿Y los demás? Lennart Karl es ahora mismo el único atacante que está completamente en forma. Por eso, los polivalentes Nathaniel Brown y Tom Bischof también han tenido que echar una mano arriba últimamente. Los canteranos Tim Binder (19) y Noah Codjo-Evora (19) también han tenido minutos. Kompany podría incluir asimismo a Bastian Assomo en la convocatoria ante el Lille.