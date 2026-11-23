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Michael Olise podría perderse por lesión el partido contra el OSC Lille, algo que no le había ocurrido desde su llegada al Bayern, tras atravesar un ligero bajón de forma.

Max Eberl parece ser un poco supersticioso. Cuando da una buena noticia en la zona mixta, por ejemplo, sobre jugadores que fueron sustituidos con molestias pero que finalmente no sufrieron una lesión grave, suele golpearse la cabeza con el puño por si acaso, como si tocara madera. ¡No vaya a gafarlo!

Quizá el director deportivo del Bayern olvidó ese gesto cuando concedió hace poco una entrevista a la revista del club, 51 . En el número actual, Eberl habla largo y tendido del fichaje de Michael Olise en el verano de 2024. Contó que había hablado con Oliver Glasner, entonces entrenador de Olise en el Crystal Palace. Y también habló de la única «pequeña duda» que existía antes del fichaje : «¿Es propenso a lesionarse? En el Crystal Palace estuvo mucho tiempo de baja».

En su última temporada en Inglaterra, Olise se perdió, en efecto, varias semanas seguidas en dos ocasiones por problemas musculares. Pese a esa «duda», el conjunto muniqués decidió ficharlo por 53 millones de euros. El francés de 24 años resultó ser un acierto en todos los sentidos: 115 participaciones de gol en 123 partidos. Ni rastro de propensión a las lesiones.

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Michael Olise tuvo que ser sustituido con molestias ante el BVB y el Colonia

Hasta la publicación de la entrevista, Olise no se había perdido ni un solo partido oficial del Bayern por lesión. En la temporada 2024/25 jugó 55 de los 56 encuentros; solo descansó en la segunda ronda de la Copa de Alemania contra el FSV Mainz 05 y se quedó en el banquillo. En la 2025/26, su balance fue de 52 partidos de 55: faltó dos veces por sanción tras acumular tarjetas amarillas y en otra ocasión volvió a descansar.

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Esta temporada, su racha continuó al principio. Su única ausencia, contra el Arsenal, se debió de nuevo a una sanción, esta vez por la tarjeta amarilla y roja, bastante innecesaria, que vio ante el Viking Stavanger . Entonces se publicó la entrevista y, después, Olise tuvo que ser sustituido por problemas en el muslo contra el Borussia Dortmund (2-2). Ya entonces se temió que pudiera estar de baja durante un periodo prolongado. Sin embargo, se recuperó a tiempo y jugó los 90 minutos tres días después contra el Atlético de Madrid (2-0).

Olise también jugó todo el partido contra el 1. FSV Mainz 05 (2-1), antes de tener que ser sustituido de nuevo con molestias el viernes ante el 1. FC Köln (1-1). Salió del estadio con muletas. Más tarde, el conjunto muniqués informó de que había sufrido una «contusión en el antepié». Aunque no debería estar mucho tiempo de baja, según el presidente Herbert Hainer, «probablemente no» podrá jugar el partido de la Champions League a domicilio contra el OSC Lille . Todo apunta a que Olise se perderá el encuentro del miércoles por lesión, por primera vez desde su llegada al Bayern en 2024.

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El bajón de forma de Michael Olise: cuatro partidos sin participar en ningún gol

Quizá, en cualquier caso, a Olise le venga bien un pequeño descanso, ya que últimamente ha atravesado un ligero bajón de forma. Se le ha visto sobrecargado de partidos, menos explosivo y, en general, menos decidido de lo habitual. De hecho, lleva ya cuatro partidos oficiales sin marcar ni dar una asistencia. Su última participación de gol se remonta a la victoria por 6-1 ante el 1. FC Magdeburg en la Copa de Alemania, el 28 de octubre. En sus primeros doce partidos de esta temporada había logrado la impresionante cifra de doce goles y siete asistencias.

La posible baja de Olise contra el Lille agrava los problemas de efectivos del conjunto muniqués en ataque. Ismael Saibari (rotura de la sindesmosis) y Serge Gnabry (lesión muscular en el muslo) seguirán de baja varias semanas. Harry Kane sufrió una rotura de la sindesmosis contra el Colonia y probablemente estará fuera hasta marzo. Por su parte, Jamal Musiala al menos reapareció, aunque los dirigentes le dieron un duro toque de atención con motivo de su regreso . Es muy dudoso cuándo volverá Musiala a su mejor nivel. Luis Diaz podría regresar a la convocatoria contra el Lille tras cinco semanas de baja por lesión.

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¿Y quién más queda? Lennart Karl es actualmente el único jugador de ataque en plena forma. Por eso, últimamente los versátiles Nathaniel Brown y Tom Bischof también han tenido que echar una mano arriba. Los canteranos Tim Binder (19) y Noah Codjo-Evora (19) también han disfrutado de minutos. Es posible que Kompany incluya a Bastian Assomo en la convocatoria contra el Lille.