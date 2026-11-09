«Lo echamos a perder»: el capitán del Aston Villa, John McGinn, estalla tras desperdiciar dos veces una ventaja de dos goles en el empate 4-4 ante el Manchester United

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El capitán del Aston Villa, John McGinn, ha criticado la gestión del partido de sus compañeros después de que su equipo dejara escapar dos veces una ventaja de dos goles en el caótico empate 4-4 del domingo ante el Manchester United. El equipo de Unai Emery parecía encaminado a sumar los tres puntos en Old Trafford, pero encajó dos goles en el tiempo añadido ante un rival que atraviesa dificultades.

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El centrocampista escocés lamenta un desplome que salió caro

McGinn reconoció que el Aston Villa solo podía culparse a sí mismo tras dejar escapar la oportunidad de ascender en la clasificación de la Premier League ante un United que atravesaba un mal momento. Los goles de Alysson y Nicolas Jackson, separados por tres minutos y 40 segundos, hicieron que los locales se vieran por primera vez con un 0-2 en contra tan pronto en esta competición. También fue la ventaja de dos goles más rápida de un equipo visitante desde que el Chelsea la consiguió en dos minutos y 53 segundos ante el Everton en agosto de 2014.

Los errores defensivos echan por tierra un arranque fulgurante

Pese a su inicio fulgurante, el Villa permitió que Bruno Fernandes transformara un penalti antes de que su excompañero Youri Tielemans empatara en el minuto 44. El equipo visitante recuperó la ventaja de dos goles al comienzo de la segunda parte, cuando Diogo Dalot cometió penalti sobre Alysson y McGinn marcó desde los once metros en el minuto 48. Leon Goretzka anotó cinco minutos después.

En declaraciones posteriores a BBC Match of the Day, McGinn lamentó que su equipo no supiera gestionar los últimos minutos de ninguna de las dos partes: «Tenemos que gestionar mejor estos momentos. No muchos equipos vendrán aquí, se pondrán 0-2 y regalarán goles.

«Tenemos que defender mejor en esas situaciones. En los últimos 10 minutos de cada parte, tenemos que gestionar mejor el partido.

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«Tenemos muchos jugadores con poca experiencia, pero también mucho talento, y por eso marcamos goles. Da igual que al United le falte confianza; enfrentarse a él siempre es difícil».

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La locura del tiempo añadido deja tocado al capitán

Lejos de encaminarse hacia la victoria, el equipo de las Midlands se vino abajo en el tiempo añadido por culpa del suplente Patrick Dorgu, que asistió a Joshua Zirkzee para poner el 4-3 antes de elevarse más que nadie y rematar de cabeza un centro de Fernandes que superó al portero Zion Suzuki y supuso un dramático empate.

Al reflexionar sobre ese desplome final y sobre cómo reaccionará Emery durante el parón, el internacional escocés añadió: «El tercer gol fue un error muy grave y les dio muchos ánimos para marcar. Perdimos dos puntos. Los tiramos por la borda. Los últimos cinco minutos fueron una locura. Nos va a doler.

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«El entrenador es un ganador; estará tan dolido como nosotros. Nos vamos a jugar con nuestras selecciones, pero él le dará vueltas durante dos semanas».

El duelo contra el Sunderland llegará tras el parón internacional

Con la Premier League detenida por el parón internacional de noviembre, Emery tendrá dos semanas para corregir los problemas defensivos de su equipo en los minutos finales antes de recibir al Sunderland el sábado 21 de noviembre. Sumar los tres puntos en Villa Park será fundamental para evitar que el desplome del domingo en los últimos minutos frustre sus aspiraciones de acabar en la mitad superior de la tabla. Mientras tanto, el United de Michael Carrick, amenazado por el descenso, afrontará 24 horas después una complicada visita a su gran rival, el Liverpool, en Anfield.