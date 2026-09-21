Continúa la polémica sobre el estadio que albergará la final del Mundial 2030, con el expediente aún abierto entre España y Marruecos, después de que en un principio predominara la creencia de que el partido final se disputaría en el estadio Santiago Bernabéu, entrando el estadio Spotify Camp Nou entre las opciones posibles.

Sin embargo, los últimos datos apuntan a un aumento de las posibilidades de celebrar la final en el Gran Estadio Hassan II, que se está construyendo en la ciudad marroquí de Benslimane, especialmente por la gran capacidad de aficionados que tendrá una vez terminado.

Según un informe publicado por el diario español "Sport", Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, trabaja para reforzar el expediente de su país con el fin de albergar el partido final, apoyándose en las grandes prestaciones que se espera que ofrezca el nuevo estadio.

El Gran Estadio Hassan II tiene previsto acoger a cerca de 115.000 aficionados, superando la capacidad prevista para el estadio Spotify Camp Nou, que se acerca a los 105.000 espectadores, y la del estadio Santiago Bernabéu, cuya capacidad es de unos 78.000 aficionados.

Benslimane tendrá el honor de albergar la final

Durante un discurso pronunciado en un acto electoral del Partido Autenticidad y Modernidad, días antes de las elecciones legislativas marroquíes, Lekjaa expresó el claro deseo de su país de albergar la final del Mundial 2030.

El presidente de la federación marroquí afirmó: "Trabajaremos con todas las instituciones y con todos los marroquíes para que Marruecos albergue la final del Mundial 2030, sea cual sea el nombre de la selección que dispute el partido. Le pese a quien le pese y le disguste a quien le disguste".

Estas declaraciones llegan tras unas anteriores realizadas por Lekjaa hace unos 10 días, en las que aseguró que la provincia de Benslimane "tendrá el honor de organizar la final del Mundial 2030", insistiendo en la necesidad de desarrollar la zona y prepararse para este acontecimiento mundial.

Lekjaa señaló, en sus anteriores declaraciones, que los responsables que aspiran a participar en el próximo gobierno están obligados a trabajar en el desarrollo de la provincia de Benslimane, dada su vinculación con el proyecto del nuevo estadio, que se espera que sea uno de los estadios más grandes del mundo.

La disponibilidad del estadio podría reforzar las opciones de Marruecos

La ventaja del estadio marroquí, según el planteamiento marroquí, no se limita a su capacidad de aficionados, ya que la fecha de su finalización podría otorgarle una oportunidad adicional para conseguir el honor de albergar la final.

Las estimaciones apuntan a que el Gran Estadio Hassan II estará totalmente terminado para el año 2027, con un coste que supera los 450 millones de euros, lo que permitirá probarlo y albergar grandes eventos deportivos antes del inicio del Mundial 2030.

El factor de la disponibilidad podría representar un punto importante en la carrera por albergar la final, especialmente con la continuación de los trabajos de remodelación del estadio Spotify Camp Nou, que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, aspira a que acoja el partido decisivo del Mundial.

La decisión final está en manos de la FIFA

Pese a las confiadas declaraciones marroquíes, la decisión final sobre el estadio que albergará la final del Mundial 2030 aún no se ha resuelto, y se espera que la Federación Internacional de Fútbol espere hasta el próximo año o incluso hasta 2028 para anunciar su elección.