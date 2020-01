"Lo del Mirandés es una mancha en la historia del Sevilla y no la vamos a tapar"

El director deportivo, Monchi, y el presidente, José Castro, no pusieron paños calientes a la hora de analizar la debacle en la Copa del Rey.

El protagonizó la gran sorpresa de los octavos de final de la al caer eliminado del torneo tras perder por 3-1 ante un equipo de Segunda División como es el . El director deportivo del club de Nervión, Monchi, no evitó hacer una dura autocrítca tras la decepción.

"Lo de Mirandés es una mancha importante en nuestra historia. Lo asumimos la plantilla, la dirección deportiva y no me vale decir que hay que seguir para adelante. Hay frentes abiertos e ilusionantes pero lo de ayer fue un palo duro para un club que para nada no es ambicioso", aseguró.

"No me quiero acoger a que el equipo no estaba metido. Se dio al tormenta perfecta, no nos salió nada y al Mirandés le salió todo. Nos ganaron por fútbol, hay que recapacitar y esto es una mancha para toda la parcela deportiva del club. Estuve en el vestuario y el equipo estaba metido pero el Mirandés nos ganó en todas las facetas del juego y eso pasa. No hay que buscar más explicaciones porque fueron superiores en todos los aspectos del juego. Nuestra obligación es seguir", añadió sobre las causas de la debacle.

De hecho, Monchi dejó claro que la eliminación copera no la tapará ni ganar otro título esta temporada: "Creo que este club por la grandeza que ha adquirido, cualquier derrota es una crisis. Si hemos crecido es porque siempre hemos mirado hacia adelante, lo de ayer no lo tapa nada aunque ganemos o la Uefa. Día duro pero también el día que perdimos con el o contra el Madrid. Lopetegui está dolido como todos"

Por su parte, el presidente, José Castro, también admitió la decepción que supuso la derrota en Anduva: "Ha sido un palo. Para los jugadores, Lopetegui y para la dirección deportiva. Estuvimos muy mal todos".