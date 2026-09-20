"Yo lo apartaría de circulación. Se ha convertido en internacional, tiene un gran valor para el equipo. Pero tenemos que sacar estas cosas del deporte. Hay niños mirando, eso no se hace", bramó Hamann en Sky el sábado.

Pero ¿qué había pasado? Se había jugado poco menos de una hora en Mönchengladbach. Los visitantes del Mainz ganaban 2-1 cuando a los locales les señalaron un penalti por mano. En el habitual barullo antes de la ejecución de un penalti, las cámaras de televisión captaron a Amiri manipulando el punto de penalti con los tacos de su bota.

Los árbitros, con Robert Hartmann como colegiado principal sobre el terreno de juego, no advirtieron la acción del centrocampista estrella del Mainz. Que tuviera influencia en el posterior fallo es pura especulación. En cualquier caso, el defensa del Gladbach Kevin Diks estrelló el balón con fuerza en el poste derecho.

Para Hamann, Amiri se comportó de forma "gravemente antideportiva" y "sobrepasó ampliamente un límite". El ex del Bayern pidió "un partido de sanción".

Poco después del fallo de Diks, el Gladbach acabó marcando. El recién llegado Isac Lidberg firmó el 2-2, que los de Mainz transformaron sin embargo en un 4-2 con goles de Eric Martel y Danny da Costa hasta poco antes del final. El penalti por mano convertido por Shuto Machino ya en lo más profundo del tiempo añadido, cuando Amiri ya había sido sustituido, llegó demasiado tarde para el Gladbach.

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¿Quién será el nuevo entrenador del Borussia Mönchengladbach?

El Borussia asumió, tras la cuarta derrota en el cuarto partido de la temporada, el farolillo rojo del Hamburgo, que logró su primera victoria del curso contra el 1. FC Köln. En Gladbach, todo apunta a que Alexander Blessin asumirá ahora el relevo de Eugen Polanski, que había sido destituido tras la tercera jornada. El sábado, el cinco veces campeón de Alemania estuvo dirigido por el técnico interino Jan-Moritz Lichte.

Aún no está claro si a Amiri le espera alguna consecuencia por su acción. Para el jugador de 29 años, ahora figuran en el programa los dos partidos internacionales contra Países Bajos y Grecia. Amiri forma parte de la primera de las dos convocatorias de la DFB del nuevo seleccionador Jürgen Klopp para los próximos cuatro partidos en total de la selección alemana.