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El exentrenador del Feyenoord Arne Slot elogia la progresión de Anis Hadj Moussa antes del Klassieker contra el Ajax, en el que Giovanni van Bronckhorst busca poner fin a una racha de siete partidos sin ganar. Con Hadj Moussa de vuelta y ante la posibilidad de disputar su partido número 100 con el Feyenoord, los locales intentarán recortar en De Kuip la ventaja de tres puntos del Ajax.

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El Feyenoord busca reaccionar en el Klassieker tras siete partidos sin ganar

El Feyenoord recibe a su gran rival, el Ajax, en De Kuip en la jornada 14 de la Eredivisie. Busca poner fin a una racha de siete partidos sin ganar en todas las competiciones, incluidos cuatro derrotas consecutivas. Una nueva derrota igualaría el récord del club de cinco tropiezos seguidos, registrado por última vez en la temporada 2015–16, con Giovanni van Bronckhorst en el banquillo, antes de que el equipo remontara el vuelo junto a Dick Advocaat.

Anis Hadj Moussa regresa tras perderse la derrota ante el Excelsior y podría disputar su partido número 100 con el Feyenoord en todas las competiciones. Desde su debut en agosto de 2024, el extremo argelino ha participado directamente en 45 goles (33 tantos y 12 asistencias), más que cualquier otro jugador del Feyenoord en ese periodo.

«Lo considero un fenómeno»: Slot habla de Hadj Moussa

Según ESPN, el exentrenador del Feyenoord Arne Slot reveló que tuvo que convencer al director técnico Dennis te Kloese para fichar a Hadj Moussa del Vitesse, pese a las reservas del departamento de ojeadores sobre su trabajo defensivo sin balón y al interés del Ajax.

«Cuando veía jugar al Vitesse durante aquella época… Cada vez que Anis se encontraba en una situación de uno contra uno, pasaba algo; creaba ocasiones para él o para el equipo», dijo Slot. «¿Cuántos jugadores más dominan el uno contra uno como Anis? De una forma u otra, supera a su rival. Lo considero un fenómeno».

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Slot añadió que Hadj Moussa ha pasado de ser mucho más que un revulsivo para los últimos minutos bajo las órdenes de Sipke Hulshoff y Van Bronckhorst. «Lo que sí me sorprendió fue que sea capaz de marcar la diferencia dos veces por semana durante noventa minutos al máximo nivel de la Eredivisie y la Champions League», afirmó Slot. «Anis no es solo rápido. Si pronto da otro salto de nivel, y espero que sea a la Premier League, tengo curiosidad por ver si se adapta a ese ritmo... incluso contra el Manchester City logró volver locos a sus rivales con esos regates».

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Van Bronckhorst pide la intensidad mostrada ante el Porto

Van Bronckhorst calificó el Klassieker como el partido más importante de la temporada. El Feyenoord es quinto, a tres puntos del Ajax, que llegará al encuentro con una ventaja de al menos tres puestos en la tabla por primera vez desde mayo de 2021. El entrenador pidió a su equipo que lleve al derbi la actitud mostrada en el partido del martes de la Champions League contra el FC Porto, elogió a Luciano Valente en la banda izquierda y señaló la amenaza que supone Tolu Arokodare en el Ajax.

«Es el partido más importante de la temporada. El Klassieker es un encuentro especial, así que como entrenador y como jugador se nota sin duda», dijo Van Bronckhorst el viernes. «El mejor ejemplo lo vimos el martes pasado... Vimos a un equipo que fue a por el partido y jugó muy bien contra un rival fuerte. En ese encuentro no tuve la sensación de que estuviéramos pasando por un mal momento».

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Refuerzos y cifras señaladas en De Kuip

Tsuyoshi Watanabe está disponible tras descansar ante el Porto por unos problemas en el pie. Van Bronckhorst cuenta así con tres centrales, junto a Thijs Kraaijeveld y Mika Marmol, mientras que el portero Tjark Ernst sigue entrenándose duro después de perder la titularidad. Van Bronckhorst se prepara además para dirigir su partido número 150 de Eredivisie en el banquillo del Feyenoord, solo por detrás de los 170 de Bert van Marwijk en el club.

«Watanabe está disponible; ha tenido algunos problemas en el pie durante las últimas semanas», explicó Van Bronckhorst. «Ganar es la mejor medicina y, si sucede contra el Ajax, mejor todavía».