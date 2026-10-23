¿Lo conseguirá? El arma secreta de Mourinho para derribar al Barcelona en el Clásico

José Mourinho, del Real Madrid, cree que la disciplina no está reñida con la imaginación, una convicción evidente en su filosofía de entrenador, pues el equipo necesita mecanismos concretos para garantizar que el juego discurra como se pretende, pero necesita también jugadores capaces de salirse de los roles trazados, aprovechar los espacios y convertir un ataque aparentemente normal en una ocasión de gol.

Y desde ese equilibrio entre la disciplina y el talento individual, el técnico portugués busca construir una identidad ofensiva para el Real Madrid.

Según el diario español "Marca", Arda Güler, junto a Bellingham y Bernardo Silva, es de los jugadores más capacitados para aplicar esta idea, gracias a su capacidad para recibir el balón entre líneas, cambiar el ritmo del juego, cooperar en espacios reducidos y encontrar soluciones cuando el partido parece cerrado.

El objetivo no es limitar su creatividad, sino aprovecharla al servicio del colectivo, de modo que permita al equipo seguir atacando sin romper su equilibrio.

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

El Real Madrid tiene mil maneras de hacer daño

El diario señaló que el Real Madrid dispone de numerosas maneras de perjudicar a sus rivales, dada la variedad que caracteriza sus recursos ofensivos.

Los números registrados en el estadio Santiago Bernabéu respaldan esta visión, pues el Real Madrid ha logrado la victoria en los siete partidos que ha disputado como local y ha marcado 23 goles, a un promedio de 3,29 goles por encuentro. Estas cifras reflejan la capacidad del equipo para generar peligro y llegar a la portería rival por vías distintas.

Ganar los siete partidos representa la mejor prueba del éxito del equipo en recuperar la fiabilidad que siempre había caracterizado su rendimiento en su estadio, antes de perderla durante las últimas temporadas.

El Real Madrid no depende de un único estilo para llegar a la red, ya que ha marcado sus goles mediante transiciones rápidas, esfuerzos individuales, balones parados, ataques organizados, centros, segundas jugadas y disparos desde fuera del área.

Esta variedad multiplica la dificultad de la tarea de los rivales y, además, brinda a los jugadores de perfil creativo las condiciones adecuadas para mostrar su potencial.

La verdadera prueba

Para encontrar un registro goleador mejor del Real Madrid en sus siete primeros partidos como local en una misma temporada, hay que remontarse a la temporada 2011-2012, cuando el equipo marcó 26 goles.

Y aquel era el Real Madrid que batió récords al sumar 100 puntos en LaLiga.

No obstante, todavía hay margen de mejora, pues el equipo sigue desperdiciando ocasiones y su productividad ofensiva no siempre se refleja en los resultados en la máxima medida posible, porque generar un gran número de oportunidades representa un punto fuerte, pero el paso siguiente consiste en convertir ese volumen de ocasiones en una ventaja decisiva.

Mourinho busca mantener la vocación ofensiva directa y la ambición del Real Madrid, a la vez que trabaja en aumentar la precisión de los ataques y mejorar la gestión de los periodos en los que el equipo necesita proteger su portería.

Y ahí surge el mayor desafío el domingo, cuando el Barcelona y el Real Madrid se midan en el Camp Nou, en un enfrentamiento que obliga al conjunto blanco a trasladar sus capacidades ofensivas a un contexto diferente, lejos de la ventaja de jugar en el Santiago Bernabéu, y ante un rival que pondrá a prueba la precisión de sus jugadores en la toma de decisiones.

La importancia del Clásico no se limitará a poner a prueba el talento individual de los jugadores del Real Madrid, sino que se extenderá también a medir la capacidad del sistema táctico para sostener ese talento en un partido del máximo nivel de competición.

Por ello, Mourinho quiere conceder a sus jugadores creativos la libertad necesaria para innovar y marcar la diferencia, pero esa libertad necesita un sistema integral que garantice convertir la creatividad en un rendimiento real sobre el campo.



