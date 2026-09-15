Así lo reveló el entrenador Míchel, del club de ter Stegen, el Ajax de Ámsterdam. «Marc se está recuperando de una lesión grave», justificó el técnico la ausencia de ter Stegen en el partido de liga del martes por la noche contra el Willem II Tilburg, «y ahora llega un parón de selecciones».

Por eso considera que «el momento actual es favorable» para dar entrada al suplente Maarten Paes, de modo que ter Stegen «pueda recuperarse bien para el partido del sábado y el posterior parón de selecciones», explicó Míchel. Además, añadió: «Si ter Stegen viaja con la selección, algo que es probable, después tendremos tiempo para seguir trabajando en su recuperación».

Según informaciones de los medios, el seleccionador alemán Jürgen Klopp cuenta con ter Stegen (34), el «eterno» príncipe heredero de Manuel Neuer, como futuro número 1. Ya había ostentado ese estatus con el predecesor de Klopp, Julian Nagelsmann, tras la retirada de Neuer después de la Eurocopa 2024, que finalmente fue temporal, antes de lesionarse en varias ocasiones. Su último partido internacional hasta la fecha lo disputó el 8 de junio de 2025 contra Francia en la Nations League (0-2), en Stuttgart.

Su regreso será para ter Stegen un auténtico partido en casa: en el debut de Klopp, la selección alemana se enfrentará a Países Bajos en Ámsterdam el 24 de septiembre, en el marco de la Nations League. Los otros rivales en la próxima concentración internacional serán Grecia (27.9), Serbia (1.10) y de nuevo Grecia (4.10). Klopp dará a conocer su convocatoria el jueves (10.00 horas).

Se espera una lista muy amplia. Alexander Nübel (Besiktas) y Jonas Urbig (Bayern de Múnich) están considerados los primeros aspirantes a disputarle el puesto a ter Stegen. También debería estar el portero del Augsburgo Finn Dahmen, a diferencia de Neuer, que ahora sí se ha retirado definitivamente de la selección alemana, y del hasta ahora número 2, Oliver Baumann.