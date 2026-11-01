Munir Nasraoui, padre de la estrella del Barcelona Lamine Yamal, volvió a aparecer en directos a través de las redes sociales, coincidiendo con el partido que su hijo disputó entre el Barcelona y el Alavés el sábado, que terminó con una goleada catalana por 6-1.

Yamal volvió a brillar al marcar dos goles en el Camp Nou ante el Alavés, mientras su padre seguía esa actuación y reaccionaba a ella, compartiendo sus pensamientos y comentarios ante miles de personas a través de las redes sociales.

Uno de los detalles más destacados que reveló durante el directo tenía que ver con el nombre de su hijo, algo que no todos conocían y que dio mucho de qué hablar.

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Según lo publicado por el sitio okdiario, Munir afirmó con seriedad que la gente se equivoca sobre el nombre de su hijo, y que se enorgullece de que los apellidos de Lamine procedan de orígenes africanos, en particular marroquíes, diciendo: "Lamine Yamal es su nombre. Sus apellidos son Nasraoui Ebana, para que lo sepáis".

Es decir, que Lamine Yamal, como muchas otras personas, lleva un nombre compuesto, aunque muchos ya lo llaman simplemente Lamine. Sus apellidos proceden de dos orígenes distintos dentro del continente africano: por un lado, el apellido Nasraoui viene de su padre, que es de Marruecos, mientras que el apellido Ebana procede de su madre, originaria de Guinea Ecuatorial.

No obstante, el jugador decidió dejar atrás sus raíces y representar a España en el fútbol, tras haber nacido y vivido toda su vida en Barcelona. Fue una elección que provocó desavenencias con la selección marroquí, después de que esta intentara atraerlo lejos de la selección española para jugar con Marruecos.

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Tras finalizar el partido entre el Barcelona y el Alavés, el padre de Lamine Yamal también celebró con gran entusiasmo la actuación de su hijo, diciendo: "¡Qué pase! ¡Pura magia, ni más ni menos! Vosotros no os acordáis, pero me recuerda a Djalminha. Era bueno, pero no jugaba con la selección de Brasil, sino que se quedaba aquí".

Y para terminar, lanzó un mensaje al Real Madrid y al Atlético de Madrid sobre el liderato, diciendo: "Hoy vamos a ganar. Nunca seréis líderes porque Lamine Yamal está en el campo. ¡Vamos!".

Djalminha fue uno de los creadores de juego brasileños más destacados de los años noventa del siglo pasado y del inicio del milenio, y se hizo famoso por su habilidad técnica, sus toques característicos y sus pases creativos.

Djalminha, que rara vez jugó con la selección brasileña, brilló con la camiseta del Deportivo de La Coruña español, al que se incorporó en 1997, antes de continuar su trayectoria con el equipo hasta 2004.

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