Lo Celso: "No sé si Real Madrid y Barcelona han preguntado por mí, me debo al máximo al Betis"

El centrocampista argentino no piensa más allá del conjunto verdiblanco, ni siquiera en un posible retorno a París.

En la cabeza de Giovani Lo Celso no entra nada más allá de las rayas verdes y blancas del Real Betis. El centrocampista argentino solo quiere jugar al fútbol, algo que en está haciendo con regularidad. "Uno trata de no fijarse en esas cosas. Faltan muchos partidos y tenemos grandes cosas que jugarnos, estoy centrado en esto y en tratar de dar lo mejor. No sé si (esos clubes) preguntaron o no, no me meto en esas cosas, sólo trato de jugar al fútbol, que es lo que me hace feliz", dice el internacional por la albiceleste.

"Pienso en terminar con el lo más arriba posible y ya veremos qué va pasando a medida que pasa el tiempo. Cualquier jugador sueña con ganar una Champions, un Mundial con su país. Pero para eso hay que trabajar mucho, estamos en el camino para conseguir esos objetivos, que son sueños a corto y largo plazo", dice un Lo Celso que, de meterse en Europa con el Betis, obligará al equipo verdiblanco a pagar por él 25 millones de euros.

De ahí que ni siquiera piense en un retorno a París y al , club al que pertenece a no ser que los del Villamarín se cuelen en Europa: "Ahora estoy disfrutando de este momento, me debo al máximo a este club y estoy centrado en el Betis. Elegí este club por lo que es, la historia que lleva, la ciudad, por cómo vive el fútbol la gente de acá, la idea de juego...No sé lo que va a pasar el día de mañana, no lo pienso", cierra un Lo Celso decidido a volver a llevar al Betis a Europa.