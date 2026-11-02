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Harry Kane ha alcanzado por fin la cima individual del fútbol mundial al ganar el Balón de Oro de 2026, pero el capitán de Inglaterra no ha tardado en reiterar cuál es su objetivo final. Aunque el delantero está comprensiblemente orgulloso del reconocimiento, sigue firmemente centrado en conquistar títulos colectivos con el Bayern de Múnich.

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Galardones individuales frente a éxitos colectivos

Getty Images

Puede que Kane haya alcanzado la cima del reconocimiento individual al ganar el Balón de Oro, pero el delantero del Bayern de Múnich insiste en que los títulos colectivos siguen siendo su principal motivación. En declaraciones en Madrid antes de un decisivo encuentro europeo, el atacante de 33 años recordó su reciente triunfo y reiteró su deseo de conquistar grandes títulos con el club bávaro. Pese a imponerse a jugadores como Kylian Mbappe y Lamine Yamal en la lucha por el Balón de Oro, Kane parece tener más ganas que nunca de ganar su primera Champions League mientras se prepara para volver a liderar el ataque del Bayern.

«Los títulos colectivos son la razón por la que jugamos al fútbol. El aspecto colectivo de nuestro deporte es muy, muy importante», dijo Kane a los periodistas en la capital española antes del enfrentamiento contra el Atletico Madric. «Ganar el Balón de Oro la semana pasada fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida y en mi carrera... pero vivir momentos con el equipo, celebrar con el club y poder levantar la Champions League con el Bayern sería una sensación increíble. Por supuesto, el Balón de Oro es un momento destacado, me sitúa en un nivel aún más alto, pero uno quiere disputar esas grandes finales, la Champions League, y sentir también esa emoción con sus compañeros. Elegiría la Champions League, pero tengo la oportunidad de lograr ambas cosas. Veremos qué pasa».

El reconocimiento de Simeone y las novedades sobre su contrato

El veterano delantero también dedicó unas palabras a los elogios que le dirigió el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, quien describió a Kane como un «jugador increíble» y una influencia positiva para este deporte. Kane, que se ha enfrentado a numerosos escépticos durante su ascenso desde la cantera del Tottenham hasta la élite del fútbol mundial, agradeció las palabras del argentino.

«Quiero dar las gracias a Simeone, que es uno de los mejores entrenadores de esta era», dijo Kane. «Me enorgullece recibir elogios de alguien como él. Ganar el Balón de Oro fue un logro enorme para mí. He tenido que superar muchos obstáculos en mi carrera, había gente que no creía que llegaría tan lejos... pero Simeone hará todo lo posible para detenernos mañana a mí y al equipo».

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Más allá de lo que ocurra sobre el terreno de juego, Kane dio una gran alegría a la afición del Bayern al confirmar que está a punto de firmar una ampliación de contrato. «Diría que es cuestión de días más que de semanas... estamos ya muy cerca», añadió el delantero, cuyo contrato actual estaba previsto inicialmente hasta el verano de 2027.

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Dejar atrás el dolor de 2019

Getty Images

El viaje a Madrid tiene un significado especial para Kane, ya que el Metropolitano fue el escenario de su derrota ante el Liverpool en la final de la Champions League de 2019, cuando jugaba en el Tottenham. Con la final de esta temporada programada también en el mismo estadio, Kane ve una oportunidad de cambiar su historia en la ciudad española.

«Hay estadios de los que guardas buenos recuerdos y otros de los que no. Ojalá mañana podamos llevarnos un buen recuerdo», añadió Kane. «Volveré a jugar aquí la semana que viene con Inglaterra contra España y, con suerte, regresaremos a finales de año para la final de la Champions League. Así que tengo una oportunidad y tenemos una oportunidad de borrar ese doloroso recuerdo de 2019, sin duda. Eso es lo que puedes hacer en la vida y en el fútbol: aprovechar la siguiente oportunidad».