«¡Lo asimiló todo!»: Virgil van Dijk atribuye a Mo Salah la irrupción de Rio Ngumoha, la revelación del Liverpool

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El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, ha destacado el papel fundamental de Mohamed Salah en el meteórico ascenso del joven Rio Ngumoha. El futbolista fue clave en una espectacular remontada europea en Anfield: brilló en la emocionante victoria del Liverpool por 4-3 ante el Villarreal en la Champions League el martes por la noche y demostró que ha aprendido mucho de las figuras consagradas del club.

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Salah, mentor de la próxima generación

Van Dijk ha señalado a Salah como una de las principales influencias en la reciente mejoría de Ngumoha, que llevó al joven futbolista a impulsar la espectacular remontada del Liverpool tras ir perdiendo por dos goles, con dos asistencias decisivas en la victoria por 4-3.

El veterano defensa señaló que varias figuras importantes del equipo han ayudado al internacional juvenil con Inglaterra, aunque destacó al Rey Egipcio como el mejor ejemplo a seguir para alcanzar el éxito. «Todos aportamos nuestro granito de arena, pero trabajar con Mo el año pasado fue, sin duda, muy importante para él. Mo era uno de los mejores extremos del club y lo ha vivido todo, así que ¿por qué no absorber toda esa información, ponerla en práctica sobre el terreno de juego y mostrar tus propias cualidades?», declaró el neerlandés en unas declaraciones recogidas por ESPN.

Una amenaza constante por la banda

La actuación de Ngumoha ante el Submarino Amarillo fue una muestra de su rápida evolución táctica. Con solo 18 años, se convirtió en el jugador más joven del que se tiene constancia desde la temporada 2008-09 en completar al menos cinco regates (siete), sumar al menos 10 toques en el área rival (12) y dar más de una asistencia (dos) en un mismo partido de la Champions League de la UEFA.

«Creo que ya lo ha demostrado esta temporada, pero todavía tiene mucho más que ofrecer. Por momentos es muy explosivo y volvió a demostrarlo. Fue una amenaza constante en todos los aspectos y su defensor lo pasó mal», añadió Van Dijk.

Getty Images

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Una noche difícil para el capitán

Aunque todas las miradas estaban puestas en la brillante actuación de Ngumoha, Van Dijk reconoció sus propias dificultades en los primeros compases del partido. Un error poco habitual del defensa neerlandés permitió a Georges Mikautadze adelantar al Villarreal en Anfield, antes de que más fallos defensivos permitieran a Sergi Cardona ampliar la ventaja visitante. Sin embargo, los goles de Alexis Mac Allister, Ronald Araujo y Florian Wirtz ayudaron al Liverpool a darle la vuelta al partido, aunque Van Dijk reconoció plenamente su responsabilidad en la ventaja inicial del equipo de Andoni Iraola.

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«Fue un comienzo terrible», confesó el internacional neerlandés al recordar los primeros compases. «Creo que, como se suele decir, tocaba luchar cuesta arriba y, para un defensa, es bastante difícil sobreponerse a eso. Lo intenté, pero personalmente tuve un mal día. Aun así, lo conseguimos juntos, los 11 jugadores. Le dimos la vuelta y eso es lo más importante».

Una reacción colectiva

«Por desgracia, estas cosas a veces pasan en la vida. Afortunadamente, no me ha ocurrido muchas veces en mi carrera en el Liverpool, pero esta noche no estuve a mi mejor nivel. Ganamos y no se trata de mí, sino de todos nosotros. Conseguimos los tres puntos», concluyó Van Dijk.

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A pesar de un comienzo titubeante en la Premier League, en la que ocupa la quinta posición tras siete jornadas y está a nueve puntos del líder, el Manchester City, el Liverpool mantiene una buena racha en Europa, con tres victorias en sus tres primeros partidos de la Champions League.