El Al-Ahli saudí recibió una puñalada inesperada de su joven promesa, durante el clásico menor frente al Al-Shabab en la Roshn League.

El Al-Ahli visitó al Al-Shabab, este viernes, en el estadio SHG Arena de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Roshn League.

Tras tan solo 66 segundos, el delantero brasileño Ricardo Mathias logró abrir el marcador para el Al-Shabab, después de aprovechar un error de Rayan Hamed, defensa del Al-Ahli, para arrebatarle el balón y alojarlo en la portería de Abdulrahman Al-Sanbi.

Sin embargo, el delantero brasileño se negó a celebrar el gol, sobre todo al tratarse de la portería de su club de origen, el Al-Ahli, del que salió cedido al Al-Shabab durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Este gol se convirtió en el tercero que Mathias marca con el Al-Shabab durante la temporada actual, pese a que disputa apenas su quinto partido, además de haber logrado dar una asistencia en otro gol.

El jugador de 20 años se incorporó al Al-Ahli durante el pasado mercado de fichajes de invierno, procedente del Internacional brasileño, pero solo participó con el primer equipo en 6 partidos, en los que no marcó ningún gol.

Según la red de estadísticas "Opta", este gol se convirtió en el quinto más rápido del Al-Shabab en la historia de sus participaciones en la Liga Profesional Saudí, desde la temporada 2011-2012.

Asimismo, este gol se convirtió en el más rápido del Al-Shabab en la Roshn League, desde el gol del delantero nigeriano Odion Ighalo en la portería del Al-Hilal, tras transcurrir 62 segundos, en septiembre de 2021.

El brillo de Ricardo Mathias no se detuvo en esa jugada, ya que provocó la expulsión de Abdulrahman Al-Sanbi, portero del Al-Ahli, en el minuto 22 del partido.

En el minuto 22 del encuentro, Mathias se plantó solo ante la portería de Abdulrahman Al-Sanbi desde el centro del campo, lo que llevó al portero del Al-Ahli a decidir salir de su portería.

Mathias remató el balón directamente hacia la portería, y Al-Sanbi intentó atajarlo con la mano, a pesar de encontrarse fuera del área, lo que llevó al árbitro del encuentro a mostrarle la tarjeta roja.

El técnico neerlandés se vio obligado a dar entrada al joven portero Abdullah Abdu, a costa del defensa Rayan Hamed, que provocó el primer gol marcado por el delantero brasileño Ricardo Mathias.

En su primer balón, Abdullah Abdu encajó el segundo gol en la portería del Al-Ahli, a través del extremo belga Yannick Carrasco, que ejecutó el tiro libre que obtuvo el Al-Shabab a raíz del fatal error de Al-Sanbi.

El delantero brasileño siguió brillando, después de conseguir un penalti, que el delantero colombiano Roger Martínez transformó en el tercer gol del Al-Shabab en el minuto 37.

Con el inicio de la segunda parte, concretamente en el minuto 48, Ricardo Mathias marcó su segundo gol y el cuarto del Al-Shabab, tras transformar un centro en el interior de la portería con un cabezazo.

Y al igual que hizo tras el primer gol, el delantero brasileño se negó a celebrar ante el Al-Ahli, con cuya cesión juega para el Al-Shabab hasta el final de la temporada actual.